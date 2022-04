“Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto”, justificó el líder de la Colombia Humana en entrevista con La W, que aprovechó para defender el concepto que le trajo la lluvia de críticas en redes sociales: “Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”.

La primera explicación del término la dio luego de que el director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), Jorge Restrepo, afirmó en RCN Radio que creía que Petro se equivocaba al ofrecer el perdón social a los Moreno Rojas.

“El perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad!, el perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mi, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, respondió el candidato presidencial a Restrepo, que además señaló que estos acercamientos demuestran la “desesperación” de Petro “por ganar en primera vuelta”.