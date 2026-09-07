¿Petro intentó comprar una exclusiva propiedad con su nacionalidad italiana? Esto pasó cuando se conoció su identidad

Tras dejar atrás la Casa de Nariño, ahora el expresidente Gustavo Petro está buscando dónde vivir. Esa exploración lo habría llevado a un lugar particular, uno altamente valorado en Bogotá. Se trata del exclusivo conjunto residencial Arboretto, ubicado en La Calera, en las afueras de la capital. La propiedad tendría un valor cercano a los $2.600 millones.
Pero lo curioso del caso no es eso en particular, ni el monto de la venta —que ya de por sí es bastante vistoso—, sino la forma en que Petro habría buscado adquirir este inmueble.
Resulta que la supuesta negociación habría comenzado con una solicitud particular.
Un hombre que se presentó de nacionalidad italiana estaba interesado en conocer algunas de las casas que estaban en venta en el exclusivo conjunto, pero pidió que los inmuebles estuvieran desocupados o que sus propietarios no se encontraran en el lugar durante las visitas.