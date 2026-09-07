Colplast cumple 25 años y proyecta ventas por $137.000 millones: así creció la empresa antioqueña

La empresa antioqueña Colplast llega a sus 25 años tras la evolución de la industria nacional del plástico. Lo que comenzó con 30 referencias, 10 moldes, dos máquinas inyectoras y un equipo de 10 personas es hoy una operación con más de 1.500 referencias, 34 inyectoras y más de 410 colaboradores.
La compañía proyecta cerrar 2026 con ventas por $137.000 millones, después de haber alcanzado $119.000 millones en 2025. El crecimiento está acompañado de expansión comercial, innovación y una mayor incorporación de materiales reciclados en su producción.
“Durante estos 25 años hemos aprendido que la innovación no consiste únicamente en desarrollar nuevos productos, sino en entender cómo evolucionan las necesidades de nuestros clientes y responder a ellas con soluciones cada vez más funcionales, durables y responsables”, aseguró Gabriel Jaime Cadavid, gerente general de Colplast.
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