Sin embargo, tras una averiguación se pudo establecer que en el aeropuerto Eldorado no estaba programado ningún vuelo para la campaña de Gustavo Petro, ni tampoco el espacio de despegue había sido separado por la empresa que les presta el servicio de transporte.

Algunos miembros de la campaña del Pacto Histórico en Medellín se quedaron sorprendidos y –dijeron algunos– igualmente plantados, pues esperaron a Petro hasta último momento.

Luego trascendió que, en horas de la tarde, la campaña de Petro había cancelado el esquema de seguridad que le había anunciado a la Policía Nacional para moverse por Medellín y llegar al debate.

Es decir, Petro tomó la determinación de no asistir y la excusa que dieron terminó faltando a la verdad.

El candidato presidencial dejó a las regiones viendo un chispero y, en particular, a los antioqueños a los que les falla por segunda vez. Hace cuatro años, cuando se enfrentaba a Iván Duque también canceló a última hora su participación en el debate que se hizo en Antioquia.

Lo que no está tan claro es la verdadera explicación de por qué no asistió. ¿El candidato del Pacto Histórico va a renunciar a asistir a los debates? o ¿se trata de un desplante particular a los antioqueños?

Curiosamente a las campañas participantes se les envió en la tarde del miércoles los ejes temáticos del debate. Y, entre otros, estaba el de la presunta corrupción en la Alcaldía de Medellín. Quizá el candidato no quería ser cuestionado sobre la administración de Daniel Quintero.