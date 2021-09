Hay una ponencia que desde el próximo jueves comenzará a estudiar el pleno de la Corte Constitucional y cuyo contenido tiene una alta carga política, pues le da vida jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro.

EL COLOMBIANO estableció que desde el despacho del magistrado Alejandro Linares ya salió hacia las oficinas de sus otros ocho compañeros de Corte, el pasado 31 de agosto, un documento que, en plata blanca, le da personería al movimiento político del hoy senador.

Si bien la ponencia de Linares es positiva, este diario confirmó con fuentes judiciales que los demás togados aún no han tomado una postura definitiva, no solo porque estuvieron dedicados a trabajar en torno a la decisión que tumbó la cadena perpetua revisable para violadores de niños, sino también porque el impacto de esta decisión jurídica tiene alta carga política independiente de si apoyan o no este primer documento.

La razón es que Petro –tal y como lo contó este diario en su edición de este viernes– es visto como la principal carta de la izquierda, a pesar de que hay otros tres precandidatos presidenciales en ciernes, y avalarle la personería a la Colombia Humana lo dejaría listo para participar en la contienda electoral con partido propio y con la capacidad de presentar listas de candidatos a la Cámara y el Senado.

“La Corte Constitucional define si Colombia Humana, la primera fuerza política del país, obtiene su personería jurídica o no. Le apuesto a una justicia que garantice derechos por igual”, aseguró Petro al referirse a la discusión que ya comenzó en el alto tribunal.

¿Cuál es el trasfondo del debate? El 20 de diciembre de 2018, a través de la resolución 3231, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó el reconocimiento jurídico a la Colombia Humana como partido político.

Lo que argumentó en su momento esta instancia electoral es que los 8’034.189 de votos que obtuvo Petro en la segunda vuelta de las presidenciales de 2018 –cuando fue acompañado por Ángela María Robledo como fórmula vicepresidencial– no lo habilitan directamente como partido político, ya que la norma establece que para obtener la personería se debe también presentar listas al Congreso.

Y, en ese entonces, la Colombia Humana de Petro armó una coalición llamada Lista de la Decencia, junto a la ASI, la UP y Mais, con la cual se lograron cuatro senadores –con 523.489 votos– y dos representantes a la Cámara –con 262.282 votos–.

“Colombia Humana no cumplió con ese requisito, porque en las elecciones de Senado no se presentó oficialmente por firmas, sino con los avales del Mais, ASI y la UP en la Lista Decentes”, aseguró el CNE en su resolución de diciembre de 2018.

Además, la entidad electoral precisó que Petro sí superó el 3 % del voto total en las elecciones presidenciales, pero reiteró que la ley contempla que para el reconocimiento de la personería se requiere es que se supere ese umbral en los comicios de Congreso.

El equipo jurídico de Petro, no obstante, contraatacó. En efecto, calificó esa resolución de “arbitrariedad profunda” y, por eso, semanas después de conocer esta decisión interpuso una tutela ante el Consejo de Estado pidiendo que se echara para atrás lo dicho por el CNE y se le reconociera la personería.

Sin embargo, la decisión de este alto tribunal también fue contraria a los intereses de Petro y la tutela fue negada.

“No es admisible la pretensión de asimilar la participación del grupo, en Cámara y Senado, por virtud de la votación alcanzada en el debate electoral adelantado en procura de la Presidencia de la República, órgano que simboliza la unidad nacional, con los requisitos mínimos de participación que al grupo exige la Constitución, en el total de la votación para Senado y Cámara”, fue parte de la respuesta del Consejo de Estado.

En todo caso, el fallo de tutela subió a revisión de la Corte Constitucional, tribunal que –por reparto– asignó al magistrado Linares para su estudio, quien está inclinado a reversar las decisiones del Consejo de Estado y del CNE para darle la razón jurídica a Petro.

La discusión comenzará en forma el próximo jueves y, según el expediente de tutela en la Corte, hay plazo para emitir una decisión de fondo hasta el 22 de octubre.

Tanto Petro como su círculo político como jurídico esperan que el fallo se conozca antes, pues de ser favorable se obtiene partido político propio para candidatizarse sin restricción y, así mismo, formar las listas al Legislativo. Pero, además, puede acceder a la financiación estatal que prevé la ley para las colectividades con personería jurídica.

“Se dice que la Corte Constitucional podría reconocer el derecho de Colombia Humana a tener personería jurídica, lo cual haría justicia con más de 8 millones de personas que votaron por Gustavo Petro y por mí”, aseguró, precisamente, Ángela María Robledo, quien estuvo con Petro en la contienda de 2018.

Y en un sentido similar se expresó el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien está intentando acercarse al movimiento de Petro, a pesar de la negativa del oficialismo de su partido de hacer lo mismo.

“Que la Corte Constitucional le dé la personería jurídica a la Colombia Humana no solo es un acto que muestra respeto por el ordenamiento constitucional en un Estado democrático, sino que es un acto de realismo político que reconoce en la norma lo que existe en la calle”, precisó.

En todo caso, la sala plena de la Corte Constitucional tiene en sus manos un tema que no es sencillo, y con el que cualquiera que sea el sentido de la decisión que tome dejará sectores inconformes