Aquí comienzan las irregularidades. Jardines de Paz está siendo indagado no solo por supuestas fallas en la operación de los cementerios, sino porque supuestamente entregaron documentos falsos para conformar la unión e, inclusive, les habrían pagado a funcionarios de la UAESP para que les adjudicaran el contrato.

Fue Venegas quien, en una entrevista con la Revista Cambio , habló sin sustento de que en los hornos crematorios de Bogotá fueron incinerados los cuerpos de al menos 300 personas reportadas como desaparecidas durante el paro nacional de 2021, lo cual la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo –secundadas por otras organizaciones– desvirtuaron de tajo en una declaración conjunta este jueves al indicar que todos los casos fueron resueltos y que, en plata blanca, no hubo desaparecidos en la capital durante las protestas.

En este contexto es que sale a relucir el nombre de Venegas. Aunque las denuncias por las aparentes irregularidades se remontan a finales de 2022, el empresario sorprendió al confesar –con nombre propio y hablando como supuesto director comercial de Jardines de Luz y Paz– que fue él quien entregó $1.500 millones en efectivo para sobornar a los empleados de la UAESP, entre ellos, nada menos que a la ahora exdirectora de la entidad, Luz Amanda Camacho, quien renunció tras las declaraciones de Venegas.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Venegas explicó que es un prestamista dedicado a invertir en contratos estatales: “Cuando las empresas no tienen dinero para soportar una operación me buscan. En el caso de Jardines de Luz y Paz no tenían ni un esfero”.

En ese sentido, sostuvo que el contratista Éder Parada lo buscó para que reuniera $1.500 millones para poder hacerse al contrato: “En la UAESP nos obligaron a entregar esos dineros. Yo reuní por mi cuenta $1.050 millones que venían de hipotecas de inmuebles de mi propiedad, y de la venta y traspaso de carros míos. El resto, del manejo de las cuentas de los cementerios (...) Yo soy un inversionista, puse mi plata a trabajar y quería que de ese contrato me quedara una parte”, manifestó.

Por otro lado, sobre el uso de hornos crematorios Venegas cambió su versión inicial y precisó que “nunca habló de 300 personas que hayan cogido y las hayan quemado, sino que hay cenizas de más de 300 individuos sin identificar. Dije que podía haber gente del paro, porque a esos cementerios entra de todo. Por eso le pido a la Fiscalía que intervenga”. Toda una contradicción con sus primeras palabras.

Aunque Venegas ratificó que por su rol en el consorcio le dieron el papel de “director comercial” de Jardines de Luz y Paz, otra es la versión del contratista Éder Parada.