Habla el dueño del perro lanzado desde un piso 25 en Bogotá: “Estaba al borde de la ventana gritando que lo iban a matar”

Un nuevo caso de maltrato animal tiene conmocionados a los habitantes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, tras conocerse el caso de un perro llamado Tonny, que fue lanzado desde el piso 25 de una ventana en el conjunto residencial Iconik 68.
El perrito, de raza pincher, había sido adoptado hace tres años y murió producto de las lesiones provocadas por el impacto desde esa altura. El presunto responsable fue identificado como Johan Esteban Velasco Posada, un estudiante de Derecho que vivía como inquilino en una de las habitaciones del apartamento.
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De hecho, algunas denuncias en redes sociales señalaron que el sospechoso estuvo durante dos horas “lanzando cosas y gritando”; además, al momento de los hechos, estaría bajo los efectos de una sustancia psicoactiva.