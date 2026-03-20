Habla el dueño del perro lanzado desde un piso 25 en Bogotá: “Estaba al borde de la ventana gritando que lo iban a matar”

Un nuevo caso de maltrato animal tiene conmocionados a los habitantes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, tras conocerse el caso de un perro llamado Tonny, que fue lanzado desde el piso 25 de una ventana en el conjunto residencial Iconik 68. El perrito, de raza pincher, había sido adoptado hace tres años y murió producto de las lesiones provocadas por el impacto desde esa altura. El presunto responsable fue identificado como Johan Esteban Velasco Posada, un estudiante de Derecho que vivía como inquilino en una de las habitaciones del apartamento. En contexto: Capturaron a hombre que habría lanzado a un perro desde el piso 25 de un edificio en Bogotá: piden justicia por Tonny De hecho, algunas denuncias en redes sociales señalaron que el sospechoso estuvo durante dos horas “lanzando cosas y gritando”; además, al momento de los hechos, estaría bajo los efectos de una sustancia psicoactiva.

¿Cómo era su comportamiento?

El dueño del perro decidió contar con exactitud lo sucedido en el apartamento y aclaró que Velasco Posada vivía en calidad de arrendatario en una de sus habitaciones. Explicó que el sospechoso le había generado confianza, no solo porque estaba próximo a finalizar una carrera universitaria, sino también porque tenía un trabajo. “Él, siendo abogado o ya casi abogado, me inspira cierta confianza (...) Le arrendé, se mudó con su cama, su colchón y sus cosas”, dijo a Semana.

El propietario aseguró que nunca imaginó que el universitario fuera el responsable de lanzar a su mascota, puesto que no percibía comportamientos extraños. Sin embargo, el otro roomie sí habría notado actitudes diferentes. “Mi otro roomie sí me dijo que lo veía raro, que en algunos momentos movía las manos, movía la boca, pero cuando pasaron esas cosas yo no estuve acá; él solo me las contó porque ellos sí tenían un poco más de cercanía, ya que comparten el baño”, explicó. “Me decía como: ‘Él es raro, él es algo raro (...) yo un día lo vi asomándose a la puerta, mirando por el huequito de la puerta de seguridad, y se asustaba viendo eso y se sentaba en el piso’. Entonces, a él eso no le pareció normal”, agregó. Lea más: Policía podría entrar a una casa si un animal está en riesgo: ¿Cómo funcionan las leyes Ángel y Lorenzo?

¿Qué ocurrió ese día?

El dueño de Tonny había llegado tarde a su apartamento el día de la tragedia, por lo que le resultó extraño notar que su perrito no lo había saludado como siempre lo hacía. “Se me hizo raro que no salió. Yo llegué tarde y vi que no salió. Entonces supuse que estaba durmiendo con el roomie, porque mi otro roomie se fue de viaje”, contó al medio citado, agregando que al fin de cuentas pensó que no pasaba nada, pues Tonny era un perro que mantenía con frío y quizá se acostó.

Al momento de la tragedia, el dueño se encontraba en su habitación, que estaba alejada de las demás, pero luego abrió la puerta a la Policía para que actuara y capturaran al presunto responsable. “Lo que me comentan es que él estaba al borde de la ventana gritando que lo iban a matar (...) Llegaron aproximadamente siete o nueve policías, cuatro bomberos, tres vigilantes, guardas de seguridad y, gracias a Dios, llegó un vecino, creo que es psicólogo o tiene experiencia en esto, de acá de la torre”.

“Me dijo que tranquilo, se metió hasta la habitación de él, habló con él y lograron que se alejara de la ventana y, de inmediato, la Policía, según entiendo, porque yo no estuve dentro de la habitación, estuve todo el tiempo afuera, logró amarrarlo con una sábana”, concluyó. Siga leyendo: ¿Tener un perro ayuda a vivir más? Esto dice la ciencia sobre las mascotas y la salud Bloque de preguntas y respuestas