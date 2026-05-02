Presión delictiva en tercer año de Gobierno Petro llegó a 61,9: el nivel más alto en cinco gobiernos en Colombia

Un análisis del docente e investigador Camilo Solano, basado en cifras del Ministerio de Defensa, concluyó que no solo hay percepción de inseguridad en los colombianos, sino que la presión delictiva en el país alcanzó su nivel más alto en el tercer año del gobierno de Gustavo Petro, con 61,9, con respecto a los últimos cinco gobiernos, lo que contrasta rotundamente con lo dicho por el actual mandatario nacional, quien ha sostenido que no existe una crisis de seguridad. El investigador y docente Solano construyó un Índice Compuesto de Presión Delictiva, que agrupa diez indicadores centrales (homicidio intencional, lesión personal, secuestro extorsivo, secuestro simple, terrorismo, asesinados Fuerza Pública, heridos Fuerza Pública, extorsión, hurto a personas y hurto de vehículos), y encontró que este pasó de 48,3 en el primer año del actual gobierno a 51,3 en el segundo y a 61,9 en el tercero, el valor más alto de toda la serie. Puesto que si se compara con los cuatro periodos anteriores, la diferencia es amplia. En el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010) el índice bajó de 32 a 19,9; en el gobierno de Juan Manuel Santos (Santos I, 2010-2014) subió de 38,6 a 46; en Santos II (2014-2018) se movió de 30,5 a 33,6; y en el de Iván Duque descendió de 38,6 a 33,6.

Los indicadores que moderan el panorama, pero no lo revierten

El propio Solano reconoció que hay variables en las que el comportamiento es menos crítico, especialmente en comparación histórica: “Empecemos por los datos en los que al desgobierno le va relativamente menos peor. Tres cosas saltan a la vista: menos miembros de la fuerza pública han resultado asesinados o heridos y la violencia letal (homicidios y lesiones personales) se encuentran en niveles intermedios de gravedad con respecto a gobiernos anteriores”. En homicidio intencional, el gobierno Petro registra 13.813 casos (año 3), frente a 12.987 de Duque, 11.994 de Santos II, 15.242–15.762 en Santos I y cerca de 15.093–15.509 en Uribe II. En lesiones personales, Petro baja de 99.146 a 89.237, comparado con 96.808–127.214 en Duque, 84.995–130.391 en Santos II, 58.417–82.625 en Santos I y 47.363–56.703 en Uribe II. En la Fuerza Pública, los asesinatos en el gobierno Petro llegan a 143, frente a 126 en Duque, 96 en Santos II y hasta 505 en Santos I (Uribe II sin datos). Los heridos son 654 en Petro, frente a 938 en Duque, 1.147 en Santos II y hasta 2.546 en Santos I.

Secuestro, una tendencia que se revierte

Uno de los puntos que destaca el análisis es el cambio de tendencia en el secuestro, especialmente tras años de reducciones sostenidas: “Durante el gobierno de Uribe fue rápidamente llevado hasta los niveles bajos que se consolidaron durante los gobiernos de Santos y que obtuvieron mínimos con Duque. Con Petro se mantuvieron en esos niveles, pero la tendencia ha mostrado una notable reversión”. En secuestro simple, Petro registra 162 casos (año 3), frente a 70 en Duque, 92 en Santos II, 133 en Santos I y 130 en Uribe II. El cambio es más fuerte en secuestro extorsivo, pues el actual mandatario nacional alcanza 377 casos, comparado con 91 en Duque, 108 en Santos II, 168 en Santos I y 176 en Uribe II. “Dicha reversión de tendencia, notable en los secuestros simples, está gravemente girada en los secuestros extorsivos, que llegaron a máximos históricos”.

Extorsión y terrorismo, los motores del deterioro de Gobierno Petro

El informe identificó dos delitos como los principales responsables del aumento en la presión delictiva en la actual administración. En extorsión, el gobierno Petro llegó a 13.577 casos, frente a 8.278 en Duque, 5.270 en Santos II, 3.768 en Santos I y 1.147 en Uribe II. En terrorismo, Petro alcanzó 1.285 casos, mientras Duque cerró en 548, Santos II en 751, Santos I en 689 y Uribe II en 328. “En cuanto a actos de extorsión y terrorismo, también nos hallamos con una tendencia preocupantemente ascendente buscando máximos históricos”, resumió Solano.

Hurtos, cifras altas que sostienen la percepción de inseguridad

En hurto a personas, Petro registra 300.558 casos (año 3), tras un pico de 374.620, frente a 250.842 en Duque, 183.565 en Santos II, 88.955 en Santos I y 63.346 en Uribe II. “Por su parte, los hurtos, aunque muestran tendencia descendente y son más susceptibles al sesgo de denuncia, también se encuentran en niveles altísimos”, dijo, en su análisis, el investigador. En hurto de vehículos, se ha registrado en el gobierno Petro 46.987, comparado con 41.159 en Duque, 40.794 en Santos II, 32.046 en Santos I y 20.764 en Uribe II.

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