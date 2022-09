En Landázuri (Santander) todavía no se reponen de la masacre de cuatro miembros de una misma familia por parte de la acción criminal de un grupo de cinco extranjeros que, después la comunidad enfurecida, linchó hasta la muerte a cuatro de ellos. La hija del profesor Álvaro Díaz, el padre de la familia, Marcela Díaz, habló de su soledad y agradeció a los vecinos por tomar justicia por mano propia.

“Hoy es un nuevo día, un día más en el que mi familia no está, no puedo ver el maravilloso día que está haciendo soleado y despejado. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos ya no están”, dijo Díaz a través de un video difundido en redes sociales.

El 11 de septiembre cinco ciudadanos extranjeros llegaron hasta su finca en estado de embriaguez y, después de una discusión por dinero, desenfundaron armas blancas y asesinaron al docente, a su esposa Loiden Acuña y a sus hijos de 13 y 20 años.