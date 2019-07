Hacarí, el epicentro de un conflicto que es ajeno

El sol del mediodía pega fuerte en las empinadas calles de Hacarí, un municipio construido en la pendiente de una de las montañas del Catatumbo hace 237 años.

Aunque a esa hora algunos de sus habitantes caminan sin problema por las estrechas calles, policías y militares lo hacen pegados a las paredes de las casas, bajo la sombra que dan algunos de los techos.

No lo hacen para evadir el calor, que es diezmado por una brisa constante que corre por los cañones de esta topografía y que pega en la montaña poblada, lo hacen para evitar ser blanco de los francotiradores que tiene el Eln en esa región del país y que han cobrado la vida de decenas de integrantes de la Fuerza Pública.

“Para nosotros los niños de Hacarí ya no existe el sol de la libertad. No podemos salir a las calles a juguetear porque nos espanta el ruido de la voz de los cañones, no podemos jugar en el polideportivo porque el ruido de las balas nos asusta, nos hace correr y hasta nos puede matar”, fue el testimonio que le dio una estudiante de primaria al defensor del pueblo, Carlos Negret, quien tras su visita a este municipio en compañía de EL COLOMBIANO, conoció de primera mano la situación.

Y es que en Hacarí todo está a pocos metros de distancia. La alcaldía, parque principal, polideportivo, hospital, la calle del comercio y las bases de la Policía y Ejército están en un rango no superior de 50 metros a la redonda, por lo que es alto el riesgo de que una bala disparada por el Eln, Epl, disidencias del frente 33 de las Farc o por la Fuerza Pública impacte a un civil.

“Lo que quería manifestar esa niña es lo que puede pasar en medio de una refriega entre los grupos armados. Le puede costar la vida a ella y por eso no puede hacer lo que nosotros hicimos en la infancia, que es salir a la calle y jugar”, afirmó el defensor.

“Esto lo tiene que llenar a uno de mayor fuerza, de mayor compromiso para traer la inversión social a esta zona, no hay otra alternativa”, añadió el funcionario público.

Habitantes de Hacarí afirman que lo expresado por la menor de edad no es ninguna exageración y menos desde que el conflicto armado se agudizó hace poco más de un año, cuando las guerrillas del Eln y Epl entraron en confrontación. “Lo que dice la niña es verdad, teniendo en cuenta lo que está pasando con esos grupos insurgentes, una guerra que lleva más de un año. Todo esto afecta a la población y en el casco urbano se siente cuando atacan a la Fuerza Pública. Hemos tenido explosiones cerca de las casas, carros bomba en las vías, minas en los caminos rurales”, dijo Aleider Contreras, uno de los líderes sociales de Hacarí.