Hermana de Pablo Escobar dice que el narcotraficante sí estaba interesado en la toma del Palacio de Justicia

En una entrevista concedida a la revista Semana, Alba Marina afirmó que Escobar buscaba que se destruyeran expedientes judiciales que lo comprometían y que se encontraban en ese momento dentro del Palacio.

“Pablo quería que quemaran unos documentos, unos expedientes en su contra. Fueron a quemar los expedientes, pero en esas se metió la fuerza pública y eso se volvió una cosa muy horrible. El objetivo no era matar a personas, sino quemar los expedientes”, relató.

Según Alba Marina, esta versión se la escuchó directamente a su hermano.

La hermana del capo también afirmó que conoció a miembros del M-19 que, en su opinión, “pudieron haberle ayudado” al narcotraficante en ese intento de eliminar pruebas judiciales.

John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, había declarado a la Comisión de la Verdad que su “patrón” Pablo Escobar “pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia, entregándoselos a Iván Marino Ospina, jefe máximo del M-19, pero que no sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero”.

La Comisión también documentó las palabras de Carlos Castaño en el libro “Mi Confesión”, donde se relata un hecho que habría ocurrido “a finales del mes de mayo de 1985”, donde Escobar habría comentado que “la extradición está caminando y nos están jodiendo. Vamos a hacer una vuelta y aquí todos tenemos que colaborar. Nos encontramos en la obligación de hacer algo para salvarnos. Existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella de nada ante la ley. Tendrán que comenzar de cero y al obtener nosotros poder, nadie se atreverá a denunciarnos’. Fidel [Castaño] contestó: ‘Listo. Yo pongo unos fusilitos para lo que se necesite.’ Y Escobar replicó: ‘Yo pongo la plata’.”

En la conversación con el medio citado, Alba Marina también revivió otro capítulo del narco en Colombia: la relación entre Pablo Escobar y Carlos Lehder, cofundador del Cartel y que recientemente volvió al país tras pagar más de 30 años de prisión.

Contó que “Pablo protegió mucho a Lehder y fueron muy amigos”. También señaló que “Lehder tenía siempre un solo tema: acabar con el poder de la gente en Estados Unidos. A mí, más o menos, se me parecía como a las ideas de Adolf Hitler. Él se creía como de la superraza alemana; tiene ancestros alemanes”.

Aunque al inicio fueron aliados, la relación se rompió cuando, según su versión, Lehder habría asesinado a uno de los guardaespaldas de Escobar en la Hacienda Nápoles. “Fue a sangre fría. Incluso, en la habitación donde ocurrieron los hechos, en la Hacienda Nápoles, todavía estaban los changones en el piso. ¿Qué hubo detrás? Es una historia que no debo contar, pero, a raíz de lo ocurrido, Pablo se molestó mucho y cada uno se fue por su lado. Pablo le dijo a Carlos que no lo iba a proteger más y que no andaría más con él”, dijo. Después de ese incidente, los dos capos se distanciaron.

Sobre la captura y extradición de Lehder, quien aseguró en una entrevista que Escobar lo entregó, Alba Marina lo niega. “Eso no es cierto. Si había una persona que odiaba a los sapos era Pablo. Él no hubiera entregado a nadie”, señaló, y atribuyó la caída de Lehder a una denuncia del mayordomo de una finca donde este se ocultaba en Marinilla (Antioquia).