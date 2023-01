El panorama para esclarecer el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci parece empezar a despejarse. Durante una audiencia de control de garantías, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos reconocieron haber sido partícipes del crimen que se cometió el pasado 10 de mayo en la isla de Barú, Cartagena.

Los señalados asesinos fueron capturados en las ciudades de Rionegro (Antioquia) y Bogotá en un operativo en simultánea del pasado sábado 14 de enero. Los hombres serían los responsables de planear y pagar el dinero al coordinador de los sicarios (Francisco Luis Correa) que dispararon al funcionario que pasaba su luna de miel en las playas colombianas.

“Aprovechando la situación, quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci. De todas maneras, pedir perdón no va a remediar, pero sí me ha dolido la situación, les pido que me perdonen a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia”, expresó Ramón Pérez Hoyos.

Los confesos asesinos deberán responder por los delitos de homicidios agravado y porte ilegal de armas. Durante los allanamientos se les incautaron documentos y prendas de vestir que habrían sido usadas en la planeación del homicidio, 10 celulares, 4 memorias USB y un revólver traumático.

“Yo sé que fue un error muy grande, no tengo palabras para expresar disculpas a la familia Pecci, más a su señora en estado de embarazo, estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas de todo corazón”, señaló, por su parte, Andrés Pérez.

Con este reconocimiento, señaló el juez del caso, los confesos criminales podrían obtener una rebaja en sus penas de hasta el 50%.

La diligencia judicial fue suspendida y se reanudará en la mañana de este 16 de enero. Allí la Fiscalía pedirá la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

En Colombia ya han sido condenados Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Zabaleta, Wendre Still Scott y Marisol Londoño Bedoya como responsables del crimen del funcionario paraguayo.