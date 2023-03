Insólito: hombre fue detenido en Cartagena por defender a víctima de abuso sexual

“Los policías trataron a la joven como una mentirosa, no le creían, la miraban horrible, le decían que se callara. Los policías defendían al taxista. Gracias a Dios estuvimos nosotros ahí, porque quién sabe qué le hubiese pasado a la joven. Eso es lo que nosotras las mujeres soportamos en este país. Lo peor es que la policía que trató peor a la joven era una mujer. Quiero pensar que nosotros estuvimos ahí por algo, y que de verdad fuimos ángeles para esa chica”, agregó.

El periódico El Universal de Cartagena contactó a Valeria Castro, quien indicó que esa noche se encontraban saliendo del babyshower de una cuñada, cuando se encontraron con la lamentable escena.

“A mi novio lo detuvieron ese sábado a las nueve de la noche. Al día siguiente, a eso de las cinco de la madrugada, lo dejaron libre; sin embargo, es preocupante, porque ese taxista sigue por ahí haciendo seguramente lo mismo, aunque me dijeron que lo detuvieron, pero salió hoy -ayer-. De la joven no volví a saber nada. En el estrés del momento yo alcancé a darle mi número de contacto, pero ella no me dio el suyo. Yo creo que la muchacha no es de aquí, porque tenía un acento diferente. Hasta la fecha no he vuelto a tener comunicación con ella”, explicó Castro.

¿Y qué dice la Policía?

“Aquí la policía del cuadrante llega al lugar donde se presentó el incidente entre un taxista que iba prestando ese servicio y una persona particular. Ellos tuvieron un altercado. En ese momento nuestras unidades del Modelo Nacional de Policía por Cuadrantes capturaron al conductor por un presunto acto punible sexual, y de esta forma se hace el procedimiento y se deja a disposición de la autoridad competente”, señalaron desde la Policía Metropolitana de Cartagena.