Director de Medicina Legal habla de los retos con los cuerpos de personas fallecidas tras el terremoto

En una tragedia como la que vivió el país esta semana, lo primero en lo que se piensa es en la vida: encontrar al mayor número de sobrevivientes posibles y rescatarlos de los escombros. Pero, lamentablemente, son muchas también las familias que requieren que sus seres queridos sean identificados pronto y sus cuerpos les sean entregados de manera digna para poder adelantar su duelo. Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal, lideró esta semana esta difícil tarea, que no estuvo exenta de dificultades: la sede de la entidad en Cali sufrió daños estructurales y tocó muy rápidamente encontrar alternativas para que su labor no se retrasara.

Más de 200 cuerpos de víctimas del terremoto han sido identificados hasta el momento. ¿Cómo ha trabajado la entidad ante la magnitud de la emergencia?

“Hemos recibido 270 cuerpos (siendo viernes en la tarde). De esos, ya entregamos 259 a sus familias. La dimensión del reto es mayor si se tiene en cuenta que Medicina Legal Cali quedó con una falla estructural y está cerrada, por lo que tuvimos que trabajar desde Palmira y Tuluá. Desde que empezaron a llegar los cuerpos, el martes, hasta hoy, el trabajo ha sido maratónico para lograr esa evacuación”.

¿Qué vacíos de infraestructura o de personal quedaron en evidencia con esta emergencia?

“Nosotros hemos tenido la capacidad de adaptarnos a las circunstancias para poder hacer nuestra labor. La crisis más grande fue Cali: El hecho de que nuestra sede quedara fuera de servicio sí nos impactó. Nuestro plan B, la morgue del Hospital Universitario del Valle, también falló porque ese hospital colapsó parcialmente. Tuvimos que irnos al plan C: Palmira y Tuluá, con lo que hoy logramos identificar y entregar los cuerpos de esta tragedia en el litoral Pacífico. En Pereira contamos con el apoyo de la Fuerza Aérea, a través del PMU y la Unidad de Gestión del Riesgo, para trasladar peritos, ya que el aeropuerto sufrió daños y sigue cerrado”.

¿Pero esa capacidad de adaptación a qué se debe? ¿Qué problemas han tenido para enfrentar la emergencia?

“En lo coyuntural, el problema fue la falta de refrigeración de los cuerpos. Con apoyo de la oficina de la primera dama nos gestionaron contenedores de refrigeración: uno en Pereira hace dos días y dos en Palmira. Eso ya lo resolvimos. En infraestructura sí tenemos una problemática de fondo: para 2027 pedimos que nos apoyen con varios proyectos porque nos quedamos cortos. Por ejemplo, en Buenaventura no nos da la infraestructura, por eso tuvimos que trasladar a Tuluá los cuerpos de un incendio en una cárcel el martes. Algo similar pasa en Quibdó, que la sede no es nuestra, por lo que se busca crearla: el proyecto cuesta 13.000 millones de pesos. Nosotros estamos carentes, pero a pesar de eso nos hemos podido adaptar. No estamos en una situación boyante; a mí me duele muchas morgues donde no tenemos las condiciones más adecuadas para trabajar. Pero con lo que teníamos hemos logrado responder y ojalá el nuevo gobierno nos tenga en cuenta para fortalecer la infraestructura del instituto. Es de admirar que en este PMU sí nos tuvieron en cuenta, cuando antes no era así: primero están los sobrevivientes y los heridos, pero después viene el problema de los fallecidos, y detrás de eso un riesgo de salud pública por los cuerpos que aún no se han podido sacar de las construcciones colapsadas. Eso va a generar enfermedades, olores, que también nos toca afrontar desde el instituto”.

¿Cómo les ha funcionado el traslado temporal de la atención a Palmira y Tuluá?

“Nos ha ido bien: son sedes propias del instituto que nos han servido como satélite en esta coyuntura de desastre. Hay dificultades, pero ha respondido el Gobierno, la empresa privada con el tema de contenedores, y hay solidaridad entre distintas autoridades del país; Bogotá también quiso ayudarnos. Nos toca apoyar con complementariedad y subsidiariedad a los municipios que son escasos en infraestructura o personal”.

¿Qué le han dicho hoy de Cali con el tema de la toma de muestras?

“Esa es una decisión nuestra: no podemos usar la sede porque, si colapsa, imagine cuántos funcionarios podrían estar adentro. Montamos un plan de contingencia: en el país tenemos cuatro laboratorios de genética: Villavicencio, Bogotá, Medellín y Cali. Hoy Bogotá está soportando a Cali con el traslado de las muestras. Además, estamos en contacto con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para ver si podemos habilitar el edificio Santa Mónica en Cali, de cuatro pisos, como sede alterna. Todavía no hay respuesta definitiva porque la Fiscalía también sufrió daños de infraestructura y tuvo que cerrar varios puntos en el litoral Pacífico”. Lea también: “Seguiré siendo ministro, pero también padre y esposo”: MinVivienda responde por su paseo a la playa en plena tragedia

¿Hoy tienen algún diagnóstico de cómo está esa sede en Cali?

“Hace dos días viajaron los ingenieros civiles del instituto, hicieron una valoración y la conclusión, por ahora, es que se debe mantener cerrada. La próxima semana esperamos que viaje nuestro ingeniero de patología estructural, acompañado del ajustador del seguro, para determinar finalmente qué va a suceder con la sede”.

¿Hay seguridad suficiente en la cadena de frío para todos los cuerpos que están recibiendo?

En este momento, sí. Tenemos un contenedor en Palmira con capacidad para 200 cuerpos, lo que nos ayuda frente a las limitaciones de nuestras cavas, que no superan los 20. Hay también un vehículo de Medicina Legal en Palmira con capacidad para otros 20, y en Pereira un contenedor con capacidad para 100. Con eso tenemos la capacidad de refrigeración que nos suple las necesidades actuales.

La Defensoría ha dicho que hay un subregistro en Chocó. Más allá de esos datos, ¿ustedes han tenido algún problema allí?

¿En algún momento han pensado o evaluado trasladar cuerpos a Bogotá?

Diecinueve menores de edad han sido hallados entre los escombros. ¿Cómo ha sido el manejo?

“Tenemos 19 menores y ya entregamos varios. El caso pendiente es el de cuatro bebés en Buga. No los hemos entregado porque no podemos cometer los errores que se han cometido, como por ejemplo en Mocoa (Putumayo). Tenemos que entregar los cuerpos a los padres. A un bebé se le tiene que hacer prueba genética y estas se están llevando a cabo en Bogotá”.

En los primeros días hubo una diferencia entre las cifras de víctimas fatales reportadas en territorio y el número de cuerpos identificados por Medicina Legal. ¿Se superaron ya las dificultades en el proceso de identificación?

Ahí no hay ningún error de estadística. Una cosa es el conteo que se hace en terreno, a través del Puesto de Mando Unificado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y otra el ingreso formal a Medicina Legal, que toma entre una y tres horas dependiendo del sitio. Por eso hoy, mientras el PMU reportaba 267 cuerpos, nosotros teníamos 250 recibidos. Es un desfase natural de tiempos, no una inconsistencia.

¿Ha habido apoyo o solicitud de apoyo a organismos forenses internacionales, dado que el Gobierno ya reportó ayuda internacional para búsqueda y rescate?

“Participamos en dos redes: la Academia de Ciencias Forenses y la red de Medicina Legal a nivel latinoamericano e iberoamericano. Los compañeros de cada país nos han ofrecido todo el apoyo, pero no lo hemos solicitado; creemos que con lo que estamos haciendo es suficiente. Medicina Legal Colombia es uno de los equipos de referencia en Latinoamérica e Iberoamérica, con peritos que tienen la experticia para manejar esta situación. Sé que el PMU ha canalizado ayudas internacionales, pero el instituto no ha requerido ese soporte”.

¿Cómo están manejando la entrega de los cuerpos a los familiares?

“Después de hacer el abordaje del cuerpo: lofoscopia y, cuando aplica, genética, hablamos con los fiscales que están trabajando en el sitio para que se expida la orden judicial de entrega, y llevamos el cuerpo directamente a la familia. Si por alguna razón la familia no está, lo tenemos en los contenedores de refrigeración mientras se completa el proceso. Hay que recordar que los delitos siguen sucediendo en el país: homicidios, accidentes de tránsito, y seguimos con el día a día en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, mientras soportamos también esta parte coyuntural”.

¿Dónde pueden buscar orientación los familiares para agilizar la entrega de los cuerpos?

“En la página web medicinalegal.gov.co encuentran cómo se entregan los cuerpos y qué documentos se necesitan. También tenemos un código QR para los desaparecidos, porque también estamos manejando esos datos. Sacamos comunicados constantes de los fallecidos, entregados y pendientes, y tenemos personal de atención al usuario en cada uno de los puntos, acompañando a quienes no saben manejar internet”.

Usted lleva poco menos de un año al frente de la entidad y le ha tocado enfrentar uno de los retos más grandes de Medicina Legal. ¿Cómo lo ha podido afrontar?

“Lo que más me da fuerza cada día es que, cuando la fiscal general determinó que yo estuviera acá, hice un compromiso con ella de hacerlo de la mejor manera posible para todos los ciudadanos de Colombia. A eso se suma un grupo humano de funcionarios valiosos, con experiencia, que ha hecho las cosas de la mejor manera posible en todo el país”. Bloque de preguntas y respuestas: