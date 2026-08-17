Director de Medicina Legal habla de los retos con los cuerpos de personas fallecidas tras el terremoto

En una tragedia como la que vivió el país esta semana, lo primero en lo que se piensa es en la vida: encontrar al mayor número de sobrevivientes posibles y rescatarlos de los escombros.
Pero, lamentablemente, son muchas también las familias que requieren que sus seres queridos sean identificados pronto y sus cuerpos les sean entregados de manera digna para poder adelantar su duelo.
Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal, lideró esta semana esta difícil tarea, que no estuvo exenta de dificultades: la sede de la entidad en Cali sufrió daños estructurales y tocó muy rápidamente encontrar alternativas para que su labor no se retrasara.