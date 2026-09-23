Incendio en Villa de Leyva: UNGRD destina $3.000 millones para combatir llamas que dejan 1.340 hectáreas afectadas

La emergencia por el incendio forestal que se registra en Villa de Leyva llevó a las autoridades a reforzar el operativo para controlar y extinguir las llamas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinó $3.000 millones para fortalecer la respuesta aérea en la zona afectada.
Como parte de este despliegue, seis helicópteros entraron en operación para apoyar desde el aire las labores que adelantan los organismos de socorro y las autoridades en tierra. El objetivo es contener la propagación del fuego y avanzar en la extinción de los diferentes puntos que todavía permanecen activos.
El balance entregado hasta el momento da cuenta de 119 descargas de agua realizadas desde las aeronaves, en medio de las labores que se mantienen para controlar la emergencia.In