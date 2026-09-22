El Binomio de Oro cumple 50 años y el legado sigue vivo con un nuevo disco

Si hay una agrupación en la historia del vallenato colombiano que ha permeado a varias generaciones es El Binomio de Oro de América. Fue en 1976 el año en el que comenzaron a conquistar corazones con su estilo romántico lo que les valió ser capaces, en esa época, de internacionalizar el género.
El Binomio de Oro nació con Israel Romero, más conocido como el Pollo Irra, en el acordeón y la inolvidable voz de Rafael Orozco. Tras la muerte de Orozco ha sido cuna de grandes talentos como Jorge Celedón o Jean Carlos Centeno y ahora, en esta nueva etapa está el hijo de Israel, Israel David Romero en las voces.
Con él habló EL COLOMBIANO ya que el próximo 30 de septiembre lanzarán un nuevo disco, llamado Vamos que vamos, en el que participan grandes compositores vallenatos como Wilfran Castillo, Chuto Díaz, el mismo Israel Romero o el Chiche Maestre, por mencionar algunos.
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