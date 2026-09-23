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Hay 925 proyectos de agua potable y saneamiento básico de $14,8 billones desfinanciados: MinVivienda

Jaime Andrés Beltrán asistió al Congres Andesco 2026 y expresó que se encontró una desarticulación que dejó la anterior administración de Gustavo Petro

  • Jaime Andrés Beltrán. foto Colprensa
    Jaime Andrés Beltrán. foto Colprensa
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 6 horas
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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, brindó unas palabras en el Congreso Andesco 2026. El jefe de cartera indicó que que encontró una “desconexión completa del pasado Gobierno con el sector de servicios públicos”.

El funcionario señaló que el Ministerio encontró 1.147 proyectos relacionados con agua y saneamiento. De ese total, 222 están financiados y activos, con inversiones cercanas a $5,5 billones.

La preocupación es que hay 925 proyectos de agua y saneamiento básico que están sin financiación. Agregó que su costo es de $14,8 billones.

Todo esto mientras atiende daños en 16 departamentos tras el reciente terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

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Añadió que esta situación afecta especialmente a alcaldes de municipios de categorías quinta y sexta, quienes acuden al Ministerio de Vivienda con la expectativa de conseguir recursos para construir acueductos y alcantarillados.

Según el ministro, algunos de estos mandatarios llegan con la esperanza de obtener inversiones de $10.000 millones, $15.000 millones o incluso $40.000 millones para ejecutar las obras que necesitan sus municipios.

El funcionario también denunció que algunos de estos casos han terminado en el pago de coimas por parte de personas que creen que podrán acceder a los recursos o a algún tipo de empleo relacionado con los proyectos.

Agregó que los proyectos que han sido viabilizados responden a necesidades reales de los territorios y que los 925 proyectos sin financiación representan problemas que todavía deben resolverse.

¿Cuánto dinero tiene el Gobierno para atender estas necesidades?

El ministro de Vivienda advirtió que el problema no es solamente la cantidad de proyectos pendientes, sino la diferencia entre las necesidades identificadas y los recursos disponibles.

Eso porque el presupuesto de 2027 contempla $7 billones para esas causas, mientras que $5 billones corresponden a deudas del Sistema General de Participaciones.

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Esto dejaría alrededor de $2 billones para inversión. Sin embargo, Beltrán señaló que $1,9 billones de esos recursos tienen inflexibilidades porque ya están comprometidos.

De esta manera, aseguró que el Ministerio terminaría contando con aproximadamente $700.000 millones para atender necesidades que suman $14 billones. “Esa es la realidad que nos encontramos”, afirmó el ministro durante su intervención en el Congreso Andesco 2026.

La normatividad es un obstáculo

El ministro también señaló que el Gobierno trabaja en una modificación de la normatividad relacionada con el sector, aunque no entregó detalles sobre el contenido de las medidas porque, según explicó, actualmente están siendo discutidas en una mesa de trabajo.

Mencionó que las reglas deben favorecer a los estudiantes y a los ambientes, y que deben construirse de manera humana.

El reto del terremoto

Beltrán anotó que uno de los mayores retos que enfrentó al llegar al Ministerio ocurrió desde el primer día de la administración, cuando se registró el terremoto que afectó distintas zonas del país.

El ministro señaló que el Gobierno lleva cerca de 40 días y que durante aproximadamente 30 de ellos los funcionarios han estado en territorio atendiendo la emergencia.

También expresó su solidaridad con las familias que perdieron a alguno de sus integrantes como consecuencia del terremoto.

La cuestión es que, en materia de agua y saneamiento, el Ministerio reportó 311 afectaciones en infraestructura, de las cuales 141 corresponden a pueblos.

Beltrán presentó además un balance de los departamentos que, según explicó, concentran las mayores afectaciones.

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