Hay 925 proyectos de agua potable y saneamiento básico de $14,8 billones desfinanciados: MinVivienda

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, brindó unas palabras en el Congreso Andesco 2026. El jefe de cartera indicó que que encontró una “desconexión completa del pasado Gobierno con el sector de servicios públicos”.

El funcionario señaló que el Ministerio encontró 1.147 proyectos relacionados con agua y saneamiento. De ese total, 222 están financiados y activos, con inversiones cercanas a $5,5 billones.

La preocupación es que hay 925 proyectos de agua y saneamiento básico que están sin financiación. Agregó que su costo es de $14,8 billones.

Todo esto mientras atiende daños en 16 departamentos tras el reciente terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

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Añadió que esta situación afecta especialmente a alcaldes de municipios de categorías quinta y sexta, quienes acuden al Ministerio de Vivienda con la expectativa de conseguir recursos para construir acueductos y alcantarillados.

Según el ministro, algunos de estos mandatarios llegan con la esperanza de obtener inversiones de $10.000 millones, $15.000 millones o incluso $40.000 millones para ejecutar las obras que necesitan sus municipios.

El funcionario también denunció que algunos de estos casos han terminado en el pago de coimas por parte de personas que creen que podrán acceder a los recursos o a algún tipo de empleo relacionado con los proyectos.

Agregó que los proyectos que han sido viabilizados responden a necesidades reales de los territorios y que los 925 proyectos sin financiación representan problemas que todavía deben resolverse.