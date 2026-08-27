De la Espriella anunció declaratoria de calamidad pública por incendios en Tolima, ¿qué implica?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de la calamidad pública por cuenta de los incendios en el departamento del Tolima, que ya dejan más de 2.600 agricultores y 50.000 hectáreas con afectaciones. En total, son 23 municipios y 507 veredas asediados por los incendios. Con la declaratoria de calamidad pública, los municipios o departamentos señalan que una emergencia ha superado sus capacidades y que necesitan de apoyo del Gobierno Nacional. En este caso, es el departamento del Tolima. Le puede interesar: Colombia todavía lucha contra incendios: hay llamas activas en 11 municipios y van dos capturados

Contratación directa tras la emergencia

Ahí entra la UNGRD. A través del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, despliega más ayudas y capacidades para superar la emergencia. Entre otras herramientas que se habilitan, por ejemplo, son las contrataciones directas. Así lo explica el abogado Mauricio Beltrán, consultado por EL COLOMBIANO. “El presidente decreta la calamidad pública para poder tener más herramientas para ayudar. Una es la contratación directa y poder sacar unos paquetes de Ayuda 17 días después. Debe tenerse en cuenta que también se estaba atendiendo la emergencia por el terremoto”, dice Beltrán.

Planes de recuperación ambiental y subsidios para los campesinos afectados

“Avanzaremos en las medidas extraordinarias que correspondan frente al desastre ambiental provocado por los incendios”, dijo el presidente De la Espriella. Agregó que el Gobierno Nacional tendrá un “plan especial” de recuperación ambiental, productividad y seguridad para el departamento. “No vamos solo a apagar los incendios, vamos a recuperar lo que el fuego destruyó”, afirmó. Se refirió, a su vez, a que darán 343 subsidios de $65 millones cada uno, para vivienda rural, así como de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para atender la alimentación de los animales afectados y “recuperar la tierra”, entre otras medidas. Le puede interesar: ¿Por qué el ecosistema del Tolima es tan vulnerable a los grandes incendios forestales?

Investigación por incendios provocados y recompensas anunciadas

El presidente volvió a hablar de una teoría que se viene manejando desde hace varios días: que los incendios estarían siendo provocados deliberadamente. “Hay manos criminales incendiando nuestra tierra. Esto no me es solo una emergencia ambiental. Tenemos toda la información que indica que gran parte de estos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales. Están utilizando el fuego para destruir el campo, golpear a nuestros campesinos, acabar con cultivos y animales y sembrar miedo en nuestra gente”, expuso el primer mandatario.

Ya los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo”, añadió. A renglón seguido, anunció recompensas para que las autoridades judicialicen a aquellos que consideran responsables. “He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de estos incendios”.

Operativos de la Fuerza Pública y recompensas contra grupos armados en el sur del Tolima

El presidente explicó que ese cuerpo élite “estará integrado de manera combinada por toda nuestra fuerza pública”. Luego, habló de una recompensa. “Desde hoy vamos a empezar a ofrecer una recompensa de hasta $50 millones de pesos por cada uno de los responsables de estos incendios. Quien está incendiando deliberadamente al Tolima tiene que saber que vamos a encontrarlo y tendrá que responder ante las autoridades”, sentenció De la Espriella. También contó que “los grupos narcoterroristas están aprovechando esta calamidad para cometer sus actos terroristas, intimidar a la población y ejecutar ataques con drones en el sur del departamento”. Y ofreció una recompensa de $500 millones de pesos por alias Yamaha y alias Leonel, “señalados de pertenecer al frente Jerónimo Galanos, del Estado Mayor de ‘Iván Mordisco’, que delinque en el sur del Tolima”. De la Espriella dejó clara la diferencia entre las recompensas por estos miembros de grupos armados versus las de aquellos que provocan los incendios, aunque dijo: “No descarto que estén conectados entre ellos”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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