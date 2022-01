Indígenas se le plantan a Coca Cola: no cambian nombre de la Coca Pola

Los diez días de plazo que tenía la empresa indígena Coca Nasa para responder a una reclamación enviada por los representantes legales de Coca Cola se vencieron en el 2021, por lo que se preparan para un eventual pleito jurídico con la compañía mundial, a la que no le ha caído nada bien la comercialización de la cerveza Coca Pola.

Pero Piñacué, así como otros indígenas, es defensora del cultivo de la coca para la fabricación de productos legales: “La coca no es un cultivo ilegal, lo ilegal es lo que hacen con la planta. La hoja de coca es un símbolo cultural y sagrado del pueblo nasa y trabajamos en su recuperación”.

“ No la cambiaremos . Somos los dueños originarios de la palabra coca y de la materia prima”, dijo Fabiola Piñacué a EL COLOMBIANO, fundadora de Coca Nasa, quien explicó que en el idioma del pueblo nasa, la palabra “pola” significa “porción”, por lo que el nombre de la bebida se traduciría como “porción de coca”.

Además de la petición de The Coca Cola Company –que lleva 135 años en el mercado mundial–, los abogados señalan que este podría ser un caso que va en contravía de la ley de marcas y una violación a la competencia desleal.

“The Coca Cola Company es la única autorizada para utilizar la expresión Coca Cola en relación con bebidas gaseosas y similares, además que tiene la facultad legal para lograr que terceros no usen ese término o expresiones similares”, dice el oficio enviado por Brigard Castro.

Advierten que habría una infracción a ley de marcas “al ser un uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca, causando confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro”.

Indican que habría una posible competencia desleal, pues la ley “prohíbe actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena”.

En el pasado, Coca Nasa tuvo un encuentro similar con Coca Cola por el producto Coca Sek, un energizante producido con la hoja de coca. En ese entonces, la discusión no prosperó porque la líder nasa demostró que el nombre de la bebida estaba vinculado a su dialecto, según explicó.

Por ahora, Coca Cola no le ha respondido a la microempresa. Al ser consultados por EL COLOMBIANO, la compañía dijo que no hay comunicación oficial al respecto. La misma inquietud fue trasladada a la firma de abogados Brigard Castro, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta más allá del oficio.

Mientras tanto, Coca Nasa se prepara ante una eventual demanda y planea superar las 10 mil unidades de Coca Pola producidas el año pasado