Pandemia aumentó violencia basada en género: Defensoría

El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó la noche de este lunes el deceso de su tío, el empresario Simón Char Abdala, ocurrido en la Clínica del Caribe.

En su cuenta de Twitter, el exmandatario barranquillero escribió: “Las palabras no bastan para expresar el dolor que siento por la partida de mi tío Simón. A pesar de la tristeza que me invade, quiero agradecer al cielo por haberme dado la dicha de tenerte como tío. Me quedo con tu alegría y tantos recuerdos imborrables. Te querré toda...