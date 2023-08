Íngrid Betancourt se subió al bus de los políticos que dudan del estado de salud del presidente Gustavo Petro. La excandidata revivió una acusación que surgió en campaña y que señalaba al mandatario de padecer depresión.

En contienda y ahora, el jefe de Estado ha negado padecer alguna enfermedad mental y ha insistido en que las acusaciones de Betancourt son falsas. Eso sí, reconoció que hubo un tiempo –cuando fue amenazado de muerte y tuvo que salir del país– que algunos de sus colegas políticos lo vieron triste y decaído.

Las nuevas declaraciones de la líder del partido Verde Oxígeno emergieron en medio de la proposición que cursa en el Congreso para tratar de “solicitar” un examen médico del mandatario porque se ha registrado, al menos, 84 incumplimientos de Petro a eventos de su agenda oficial.

“No sé si son temas depresivos o de adicción. Uno lo único que hace cuando está al frente de una situación de estas es observar un comportamiento. Uno dice, en pleno día, una persona que tiene que ir a trabajar y que no está laborando, que está acostado, tirado en el suelo, en su apartamento en Bruselas, y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal”, señaló Betancourt.

Con esas declaraciones la excongresista revivió el episodio del exilio que vivió el ahora presidente. Betancourt relató que le hizo una visita privada a Petro en su casa en Bruselas (Bélgica) y reseñó que lo encontró “inconsciente”. Añadió que la expareja del mandatario, Mary Luz Herrán, le pidió volver más tarde porque el hombre “no había reaccionado”.

Las declaraciones de Betancourt no son nuevas. De hecho, las utilizó en marzo de 2022 durante un debate de candidatos presidenciales. Entonces, fue criticada por utilizar los temas de la salud mental con fines políticos. Ahora la excongresista dice que ese episodio cobra relevancia por los constantes incumplimientos del jefe de Estado a su agenda pública.