La candidata a la Presidencia salió a defenderse de las acusaciones de Córdoba, quien dijo que Carlos Castaño, exjefe paramilitar, le había comentado que era amigo de Betancourt.

Ante las recientes declaraciones de Piedad Córdoba, en las que habla de una supuesta amistad entre Íngrid Betancourt y Carlos Castaño, la candidata a la Presidencia por Verde Oxígeno salió a defenderse negando cualquier vínculo con el exjefe paramilitar. En entrevista con EL COLOMBIANO, Betancourt habló del motivo de su cita de este miércoles ante la Corte Suprema –por un proceso abierto contra Córdoba–, de su relación con la aspirante por el Pacto Histórico, de sus aspiraciones políticas y de lo que le deja todo este huracán en el que está de por medio un episodio difícil de su vida: los años que estuvo secuestrada por la entonces Farc. ¿Cómo le fue en la Corte, ante la magistrada Cristina Lombana? Fue un momento difícil, de mucho estrés, fue largo. Lo único era aportar los elementos que uno pueda tener, no sé cómo valorar si estuvo bien o mal. Hice todo lo posible por aportar. Fue entre las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. ¿Aportó material probatorio distinto a sus palabras? No, ella pidió fechas, datos cronológicos, pero no aporté material diferente a mi testimonio.

Paralelo a su intervención, Piedad Córdoba habló sobre una supuesta amistad suya con Carlos Castaño... Cuando yo oigo eso, de alguna manera eso me da todavía más razones de poder de que Piedad Córdoba en realidad sí es Teodora, y que lo que dicen de ella es verdad. Es como el coletazo del dragón. ¿Entonces confirma que no tuvo ninguna relación con Castaño? No, pero para nada, nada que ver. Eso no vale la pena ni siquiera contestarlo, es tan absurdo; pero también es una táctica de embalar a los otros para limpiarse ella. ¿Y por qué la mención entonces? La reflexión que yo hago es que si Piedad para defenderse tiene que mentir eso ya dice qué está pasando así, en todo caso para mí ese es un indicativo claro de la situación. ¿Hubo alguna mención de Castaño ante la magistrada? Lo único que yo le conté a la magistrada fue que cuando a Piedad la secuestra Carlos Castaño, yo voy a hablar con unos ganaderos que sabía que tenían contacto con Carlos Castaño, para abogar por Piedad. Ahora, a Piedad la liberan a los días, yo no voy a pretender que fue por mi intervención, no tengo ni idea siquiera si Carlos Castaño se enteró de que yo había hecho esa gestión. El caso es que sí la hice, y Piedad lo supo.

¿La magistrada la volvió a citar? Quedé en volver a tomar contacto con ella porque necesita unas precisiones que tengo que darle. No hay fecha, es información que tengo que dar y en su momento llamaré a la Corte. ¿Cómo está su familia ante las palabras de Piedad?, pues habla de su mamá Yo a eso no le paro mayores bolas, yo creo que ella utilizó a mi familia. En particular mi mamá se sintió instrumentalizada por Piedad, era claro que iba por una agenda política, que para ella la libertad de los secuestrados no era motivo principal de su gestión, sino poder ella tener un espacio mediático para presentarse a la Presidencia, por lo que dice su exasesor. Yo creo que ante eso además me parece muy hipócrita, que diga que quiso a mi mamá o no la utilizó. Hay que dejar las cosas en esa proporción. Córdoba dijo que usted viene a hacer política a Colombia cada cuatro años... Sinceramente pienso que es tan bajo y fácil el ataque. Yo fui secuestrada durante más de seis años, obviamente volver al espacio político me costó mucho trabajo, tuve que prepararme psicológicamente con mi familia, reconstruir mi vida, las relaciones con mis hijos... eso no es una cosa que una hace de la noche a la mañana. Yo tengo mi corazón muy tranquilo porque la verdad es que aún estando en ese proceso de reconstrucción, siempre estuve presente para Colombia y para los colombianos desde cualquier escenario internacional, dándole voz a la reconciliación, apoyando el proceso de Paz, tratando de aportar una reflexión a Colombia que fuera constructiva, en momentos de polarización del país. Lo que diga Piedad en ese sentido me parece tan oportunista... como le digo, me parece que es basura eso.

Entonces una conclusión suya en esto es que ella puede ser Teodora Sí, es decir, todavía más ahora con todas esas salidas en falso. Yo quisiera estar equivocada por razones humanas, pero siento que lo que hay sobre la mesa es tan contundente, creo que ella es Teodora, y que Teodora fue una agente de las Farc que hizo mucho daño a los secuestrados. Ella nos utilizó para sus aspiraciones políticas, y con una sangre fría y maldad. ¿Eso se lo hizo saber a la magistrada Cristina Lombana hoy? No, porque en ese momento, cuando nosotros estábamos en la Sala, no teníamos ni idea qué estaba haciendo Piedad. Se puso a decir cosas por los medios de manera incontrolada, me di cuenta cuando salí, fueron los periodistas los que me contaron qué le estaba diciendo Piedad. Sinceramente no le veo ninguna relevancia a eso. Mi intervención en la Corte son cosas que ya se conocen públicamente, el resto hace parte de esta indagatoria que está cubierta por el cuidado de la Ley, son cosas que no se pueden decir. Ya es la magistrada la que tiene que valorar ese testimonio.