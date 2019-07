Conozca cuál es el abecé para inscribir su cédula

Javier González es uno de los antioqueños que se programó esta semana para inscribir su cédula en uno de los 495 puestos de votación habilitados en todo el departamento por la Registraduría Nacional, con el fin de poder ejercer su derecho al voto el 27 de octubre, fecha en la que se elegirán los mandatarios locales.

Pero entonces, son varias las preguntas que surgen en todo este proceso, por ejemplo: ¿quiénes deben inscribirse? ¿si no voté en las elecciones a Presidente debo inscribirla? ¿si trabajo en Envigado y vivo en Medellín dónde la puedo inscribir?

Primero, deben inscribirla todos aquellos ciudadanos que votan por primera vez. Si no lo hace, aleatoriamente, la Registraduría le asignará un puesto de votación, por eso y para que esté cómodo, es bueno que la inscriba cerca de su casa. La recomendación es que si usted tiene 18 años, registresu cédula para que este más seguro el día de los comicios.

Segundo, ¿si vivo en Sabaneta puedo inscribirla y votar en Envigado? No. Debes hacerlo en el lugar de residencia. No puede hacerlo porque estaría incurriendo en un delito llamado trashumancia, debe inscribirla en donde vive. No hay otra opción.

Tercero, si usted no votó en las presidenciales del año pasado y ahora quiere elegir alcalde y gobernador, lo que debe hacer es revisar en la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) en qué lugar tiene inscrita su cédula. Si no puede verificar esto, la recomendación es buscar el sitio de votación más cercano a su residencia, y antes de este domingo, inscriba su cédula ahí.

Cuarto, usted debe ir voluntariamente. En caso de que alguien lo obligue o le ofrezca dinero o recompensa para que inscriba su cédula en otro municipio distinto al que vive, debe denunciarlo a la Fiscalía ya que esto es un delito que da entre 4 y 9 años de cárcel y una multa entre 41 y 165 millones de pesos.

Quinto, en caso de que no alcance a ir al puesto de votación de su barrio, tendrá hasta el 27 de agosto para hacerlo en una de las sedes de la Registraduría de su municipio o en uno de los centros comerciales que la autoridad habilitó para este fin. Ya no podrá hacerlo en el puesto de votación más cercano a su casa.