El actor Víctor Hugo Cabrera se llevó tremendo susto. Un motociclista intolerante intentó agredirlo luego de que el intérprete de Méndez en “Hasta que la plata nos separe” le llamara la atención por un cruce indebido de un semáforo en rojo.

“Ole hijueputa. Se molestan porque uno les dice que crucen el semáforo. Ahí está la placa, ahí está la placa: ¿te molesta que te diga que respetes el semáforo?”, se le escucha decir a Cabrera en un video que registró con su celular.

El hecho se registró hacia las 8:10 a.m. de este lunes 24 de octubre en la ciudad de Pasto (Nariño). Mientras el actor cuestionaba la aparente infracción del motociclista, el agresor desenfundó de su chaqueta lo que parecía un arma cortopunzante.

“Hey, policía. Hey policía, Míralo. Quiere atacarme con un arma porque le dije que respetara el semáforo. Me iba a apuñalar. Lo tengo todo filmado. Me iba a atacar con un destornillador porque le pedí que no me atropellara. Así es Colombia”, añadió Cabrera.

Medios de comunicación locales indicaron que la Policía trata de dar con el paradero del motociclista agresor. El pasado 20 de octubre la institución había desarrollado una campaña para prevenir los actor de intolerancia: “enfocada en brindar recomendaciones a la comunidad en general, con el fin de evitar la intolerancia social y aquellos factores generadores de delitos como lesiones personales y homicidio”.

El motociclista, catalogado por los internautas como intolerante, conducía un vehículo de placas UKW-86E.