La polémica ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a llevarse las miradas y las críticas de algunos por asistir de tenis blancos a una cita con el rey Felipe VI de España. Esta no es la primera vez que la funcionaria acude a un evento diplomático con esta prenda de vestir; de hecho, volvió a defender su uso.

“Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy”, dijo Vélez.

En medio de la visita de Estado que el gobierno de Gustavo Petro adelanta en España, la minsitra Vélez se vio de tenis blancos durante el saludo real, a su lado estaba la jefe de gabinete, Laura Sarabia, quien lucía un traje negro y tacones verdes.

Vélez, en cambio, tenía una blusa manga corta, un pantalón negro y sus tenis blancos. Para algunos, rompió con el resto de la delegación colombiana.

El caso es que la etiqueta no son una preocupación mayor para el gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, el propio jefe de Estado decidió asistir a la cumbre con el rey de corbata y no de frac, como lo exige el reglamento.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, reseñó el presidente en W Radio y añadió que esa vestimenta “representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.

Esta no es la primera vez que Vélez hace presencia con sus tenis en una cita diplomática. En agosto del año pasado vistió la prenda durante un encuentro con el gobierno español.

“Cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis es un bacán, se ve joven. Pero si es mujer, faltó al protocolo, no siguió la estética ni respetó las reglas”, había dicho Vélez antes las críticas.