La discusión que se desató este viernes luego que el senador Gustavo Petro escribiera en redes sociales que las vacunas contra la covid-19 no sirven para contener a la variante delta, no solo se convirtió en tendencia, tema de conversación en los medios de comunicación, sino que tuvo una respuesta indirecta por parte del presidente Iván Duque.

“Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve, que no pretendan...