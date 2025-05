Tras ser investigado por el caso UNGRD, Iván Name podría tener medida de aseguramiento: “No sé si esta sea mi despedida”

La Corte inició investigación en noviembre de 2024 contra dos de los más altos miembros del congreso: no solo contra el expresidente Name, sino también contra el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle. Ambos insistieron en su inocencia.

“No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de Presidencia”, dijo Name en el Senado.

A la 01:39 de la tarde de ese viernes 13 de octubre, Iván Name le reenvió un archivo llamado “ORDEN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2023” en el que estaba la elección de magistrado. Ella respondió “excelente” y “gracias”, acompañado con un emoticón de una cara con estrellas en los ojos y el sticker de la mujer con una cerveza en la mano. Cuando Ortiz recibió el archivo, de inmediato se le reenvió a Vladimir Fernández, quien respondió a las 02:08 de la tarde: “Gracias, mi reina”.

Estas conversaciones no hacen parte de la ponencia de la Corte, y la Fiscalía aún no ha determinado el proceso a seguir con respecto a lo presentado por Ortiz. Mientras tanto, Name también ha asegurado ser inocente en este caso, y el presidente Gustavo Petro aseguró que ni él, ni nadie de su bancada, querrían hacer tratos con Name. Aseguró que el congresista es “su enemigo”.

Para saber más: Chats enlodan elección de Vladimir Fernández como togado de la Corte Constitucional