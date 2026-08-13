Así cayó “Max Max”, el terrorista que ponía bombas en atentados ordenados por “Iván Mordisco”

Uno de los directos responsables de los atentados terroristas que sacudieron al suroccidente del país en los últimos dos años, murió en su ley, abatido por el disparo de un tirador de alta precisión de las Fuerzas Especiales de Colombia. La muerte de Duván Ramiro Castillo Cortés, apodado “Max Max”, fue celebrada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien en una grabación publicada en redes sociales lo calificó como “un delincuente de la peor calaña”. La operación militar se desarrolló en la tarde de este miércoles 12 de agosto en la vereda La Cabaña, del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca. En ella participaron el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. Aunque las autoridades no han dado detalles de la forma en la cual se ejecutó el ataque, de manera extraoficial trascendió que un francotirador de las FF.MM. le acertó un disparo mortal. “Max Max” era el jefe de explosivistas del bloque Occidental Jacobo Arenas, que delinque en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Está adscrito al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”). Por información que llevara a su captura había una recompensa de $500 millones. Frenarlo era una urgencia para el Estado, en especial después del brutal atentado del pasado 25 de abril en la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio caucano de Cajibío. Ese día, “Max Max” y sus explosivistas instalaron una bomba en una alcantarilla, con la idea de atentar contra una pelotón del Ejército.

Pero el artefacto estalló a destiempo, justo cuando pasaba una caravana de vehículos civiles, incluyendo un bus de servicio público. El resultado: 21 ciudadanos muertos y 38 heridos. Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, que le seguía la pista desde entonces, Castillo ingresó en 2017 a las disidencias, justo después de los Acuerdos de La Habana con las antiguas Farc. Desde un principio se destacó por su capacidad para elaborar bombas y activarlas contra blancos estratégicos, lo que le produjo la fama dentro del frente Jaime Martínez y su ascenso posterior a coordinador de explosivistas del bloque Occidental. Era el principal instructor de una escuela clandestina de formación de explosivistas, escondida en lo profundo de la región de El Naya, en la frontera de los municipios caucanos de Buenos Aires y López de Micay, según fuentes de Inteligencia. En dicho campamento, con infraestructura artesanal de tablas y plásticos, desde 2023 les enseñan a los reclutas a construir toda clase de bombas, campos minados, granadas de mortero para drones y cilindros de gas rellenos de metralla para propulsar desde rampas. Dentro de los atentados ejecutados por los egresados de esa escuela, además del caso de Cajibío, se cuentan la destrucción de la subestación de Policía del corregimiento Robles, en Jamundí (Valle), en octubre de 2025; la volqueta-bomba que arrasó la estación de Buenos Aires (Cauca), el pasado diciembre; y los dos ataques con cilindros-bomba contra el batallón Pichincha del Ejército en Cali, el 4 de abril de 2024 y el 24 de abril de 2026, con un camión y un bus acondicionados para lanzar “tatucos” por rampas, respectivamente.

Los blancos en la mira

Voy por todos. No habrá lugar donde puedan esconderse de la justicia y de nuestra Fuerza Pública. Quien atente contra la vida y la seguridad de los colombianos tendrá que responder”, expuso De la Espriella en su mensaje en video, tras la muerte de “Max Max”. Desde que estaba en campaña, el ahora jefe de Estado declaró objetivo militar a varios de los cabecillas más representativos del terrorismo y el crimen organizado. En esa lista están Naín Andrés Pérez Toncel (“Bendito Menor”), uno de los líderes de “los Pachenca”, también conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF). También están “Iván Mordisco”, el jefe del abatido “Max Max”; y Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el comandante del EMBF. En las primeras operaciones militares del nuevo gobierno, fueron dados de baja dos presuntos integrantes del ELN en un bombardeo en Norte de Santander (ver el recuadro); fue capturado alias Bonito, un cabecilla de los Comandos de Frontera en Meta; y muerto “Alexis Perdomo”, cabecilla financiero de la columna móvil Teófilo Forero, adscrita a la Segunda Marquetalia en Caquetá.

CIVILES AFECTADOS POR EL BOMBARDEO AL ELN

El bombardeo ejecutado en la noche del pasado 10 de agosto en la vereda El Sinaí, del municipio de San Calixto (Norte de Santander), no solo dejó dos supuestos terroristas muertos del ELN, sino también tres civiles lesionados. Así lo informó la Defensoría del Pueblo, detallando que se trató de campesinos, incluyendo a una mujer de 44 años. “Estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra”, agregó la entidad en un comunicado. La Defensoría instó al Gobierno a atender a la población civil perjudicada por la operación, y a las Fuerzas Militares a “reforzar la planeación y evaluación de las operaciones, a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del DIH”. Lea también: De la Espriella firma las primeras cinco extradiciones; estos son los implicados