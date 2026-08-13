Así cayó “Max Max”, el terrorista que ponía bombas en atentados ordenados por “Iván Mordisco”

Uno de los directos responsables de los atentados terroristas que sacudieron al suroccidente del país en los últimos dos años, murió en su ley, abatido por el disparo de un tirador de alta precisión de las Fuerzas Especiales de Colombia.
La muerte de Duván Ramiro Castillo Cortés, apodado “Max Max”, fue celebrada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien en una grabación publicada en redes sociales lo calificó como “un delincuente de la peor calaña”.
La operación militar se desarrolló en la tarde de este miércoles 12 de agosto en la vereda La Cabaña, del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca.
En ella participaron el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. Aunque las autoridades no han dado detalles de la forma en la cual se ejecutó el ataque, de manera extraoficial trascendió que un francotirador de las FF.MM. le acertó un disparo mortal. “Max Max” era el jefe de explosivistas del bloque Occidental Jacobo Arenas, que delinque en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.
Está adscrito al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”). Por información que llevara a su captura había una recompensa de $500 millones.
Frenarlo era una urgencia para el Estado, en especial después del brutal atentado del pasado 25 de abril en la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio caucano de Cajibío. Ese día, “Max Max” y sus explosivistas instalaron una bomba en una alcantarilla, con la idea de atentar contra una pelotón del Ejército.