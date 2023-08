La Jurisdición Especial de Paz (JEP) decidió excluir de sus tribunales a Alexánder Farfán Suárez, alias Gafas. El hombre tenía las puertas abiertas en el tribunal especial como compareciente y se le cerraron luego de que se conoció que –después de su salida de las Farc– ingresó al grupo ilegal de las disidencia de Iván Mordisco.

“La JEP excluye al compareciente Alexánder Farfán Suárez, conocido como “Gafas”, por su deserción manifiesta del Acuerdo de Paz. Se dejan sin efecto los beneficios transicionales que le habían sido concedidos y se ordena enviar sus procesos a la justicia ordinaria”, señaló el tribunal especial de paz.

Es que el exmiembro de la guerrilla de las Farc había sido acreditado como compareciente en el caso de secuestro. Sin embargo, también apareció como uno de los reconocidos voceros de las disidencias del Estado Mayor Central que pretenden alcanzar una negociación con el gobierno de Gustavo Petro.

Fue ese doble rol el que llevó a la JEP a determinar que “Gafas” era un desertor del acuerdo de paz. A ese hecho también se le sumó que el 11 de diciembre de 2022 lo capturaron en una operación de la fuerza pública contra los disidentes. Estaba armado. Tenía en su poder 6 pistolas, proveedrores, municiones, una granada y carnets con logotipos.

Este 11 de agosto el disidente estaba citado a una audiencia en la Sección de Revisión de la JEP para definir su exclusión o no del tribunal. El hombre se negó a asistir y alegó que tenía problemas médicos.

“Yo, Alexánder Farfán Suárez, manifiesto por escrito que desisto de hacer presencia personal a la diligencia programada. Lo anterior expuesto por los motivos de mi grave estado de salud, que no me permiten estar de pie, además tengo cefalea, diarrea y malestar general”, fue la excusa de “Gafas” para no asistir a la audiencia.

Ahora, el disidente –mientras avanza en los diálogos con el Gobierno– tendrá que prepararse para que todos sus procesos ante la justicia sean asumidos por la jurisdicción ordinaria. Es decir, perdió todos los beneficios que le había otorgado el acuerdo de paz.

“Gafas” era uno de los carceleros de la excongresista Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada por las Farc. Fue capturado el 2 de julio en un helicóptero del Ejército en medio de la Operación Jaque.