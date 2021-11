JEP ordena nuevos plazos al gobierno para que cumpla el Acuerdo de Paz

La denuncia de exigencia de carnet para moverse por veredas y corregimientos que sale a flote en Nariño, también se ha reportado en Antioquia. EL COLOMBIANO ha tenido denuncias de presiones similares en los municipios de Ituango y Tarazá, donde amenazan de muerte a personas que no son conocidas en la región, y obligan a los habitantes a reportar la visita de familiares ante los disidentes. En Nariño, se dice que esta práctica ilegal se está registrando en los municipios de la cordillera, donde se limita el paso de personas que no están censadas o que no han registrado su número de celular.