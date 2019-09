La JEP le pone la lupa a los desaparecidos en el Cauca

En este caso, la pretensión de las víctimas es que no se autorice el llenado de la presa hasta que no haya claridad de que no existen cuerpos de personas inhumadas en Briceño, Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí y hasta la desembocadura del Río Cauca en el Magdalena, y que se protejan los cementerios municipales de Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres para garantizar la conservación de los restos no identificados.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas indicó a la JEP que “hay serias razones para señalar que en los 16 lugares señalados por el Movice hay presencia de cuerpos de personas desaparecidas en razón del conflicto armado. Y, ante la duda razonable, se corresponde que los interesados busquen la protección de dichos predios y cementerios”.