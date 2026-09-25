La JEP, en medio del fuego cruzado por sus gastos y el impacto del recorte sobre las víctimas

La JEP nació tras el acuerdo de paz con las FARC; es el tribunal encargado de juzgar e investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero es además el único espacio donde las víctimas pueden contar sus tragedias, hablar de sus hijos asesinados y donde los responsables, sean integrantes de la Fuerza Pública o de la antigua guerrilla, reconocen sus delitos y entregan verdad; al menos, ese fue el propósito de su creación.
Hoy, ese tribunal está sumido en una controversia. El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció recortes en su presupuesto y de ahí que hayan salido denuncias sobre supuestos despilfarros en gastos que para algunos resultan injustificados.
En medio de todo ese ambiente, se conoció la denuncia de la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, en la que advierte que comparecientes de la Fuerza Pública estarían siendo, presuntamente, presionados para que soliciten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares, con el propósito de frenar el recorte presupuestal de $170.000 millones que enfrentará el tribunal en 2027.
Entérese: Así empiezan a cumplir sanción de la JEP exjefes de las Farc: buscan cuerpos de desaparecidos en Pitalito
La congresista reveló un documento que estarían enviando algunos comparecientes, principalmente de la Fuerza Pública, a la CIDH, en el que se informa sobre ese ajuste de recursos.
Según su versión, a los uniformados también se les estaría advirtiendo que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría seguir funcionando y sus casos pasarían a la justicia ordinaria, sin las reglas especiales de la justicia transicional.
Posada calificó la maniobra como una instrumentalización inadmisible de militares y policías por parte de un tribunal que, según ella, los ha tratado con dureza en el pasado.