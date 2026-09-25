“Dios me permitió estar un poco más aquí”: Hélio Neto, diez años después de sobrevivir al accidente de Chapecoense

Hélio Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de Chapecoense, regresó a Medellín para participar en los homenajes que rodean el partido entre Atlético Nacional y el conjunto brasileño. Su presencia volvió a despertar recuerdos dolorosos, pero también el sentimiento de hermandad que nació entre las dos instituciones después del accidente de 2016.

El exjugador brasileño llegó a la capital antioqueña con una mezcla de emociones. Para él, volver a encontrarse con la gente de Nacional representa, sobre todo, una muestra de cariño y gratitud por una historia que trascendió el fútbol.

“Para mí, hoy es un sentimiento de mucho cariño, mucho amor recibido y estoy feliz de estar aquí”, expresó Neto al hablar sobre su regreso a Medellín.

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El brasileño también destacó el significado especial que tiene este encuentro entre Nacional y Chapecoense, dos clubes que quedaron unidos para siempre después de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba al equipo brasileño hacia Medellín se accidentó en el municipio de La Unión.

“Es un juego especial y para mí transborda la gratitud en mi corazón porque Dios me permitió estar un poco más aquí con mi familia y viviendo momentos como este”, manifestó.