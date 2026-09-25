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Video | Graciosa reacción de los jugadores del Junior al conocer su amigo secreto

El Junior recibe este sábado al DIM, por la fecha 12 de la Liga BetPlay en el Romelio Martínez de Barranquilla.

  • Teófilo Gutiérrez fue uno de los que generó risas con su reacción al leer el nombre del amigo secreto en la actividad que realizaron en Junior. FOTO PANTALLAZO
    Teófilo Gutiérrez fue uno de los que generó risas con su reacción al leer el nombre del amigo secreto en la actividad que realizaron en Junior. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
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Como es tradicional en varias partes del país, en septiembre se juega el amigo secreto, y en el Junior hicieron una particular versión del juego que dejó reacciones muy graciosas, que quedaron registradas en un video.

Para quienes no son de Colombia o no saben de qué se trata el juego, acá va una corta explicación: en los grupos de trabajo, estudio o familiar se escriben los nombres de cada participante en un papel, luego se recortan, se enrollan y cada papelito va a una bolsa. El segundo paso es cuando cada jugador saca un papelito y descubre el nombre de la persona a la que le debe dar un regalo por amor y amistad.

En Junior, decidieron jugar amigo secreto con el plantel de jugadores y miembros del cuerpo técnico (utileros y entrenadores asistentes), pero con una modificación al juego y es que solamente fueron incluidos en los papelitos dos nombres, el de Héctor Fabio Báez, gerente general del club, y Fuad Chard, dueño y máximo accionista de la institución.

La reacción de cada uno de los integrantes que iba sacando el papelito para ver el nombre generó risas entre los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

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Algunos con risa nerviosa preguntaron si podían cambiar de papelito, otros indagaron si era posible no jugar tras conocer el nombre del amigo secreto. Las risas fueron el común denominador de la actividad en la que personajes como Luis Fernando Muriel, Víctor Danilo Pacheco, Teófilo Gutiérrez, Jermein Peña y Déiber Caicedo fueron los de la reacción más graciosa.

Caicedo afirmó que se había complicado, y la mayoría expresaron su asombro con las famosas frases costeñas: ¡mierda!, ¡no joda! y otras expresiones típicas de la región caribe.

Junior se prepara para recibir este sábado al DIM en el estadio Romelio Martínez por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El cuadro de Barranquilla que tiene en su dirección técnico a Sebastián Viera, no cumple una buena campaña en el torneo, ya que en ocupa la última casilla con seis puntos producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas, con 12 goles a favor y 14 en contra.

Además, el cuadro barranquillero tiene pendiente de disputar tres juegos aplazados como visitante ante Atlético Nacional y Chicó, mientras que en calidad de local ante Pereira.

Entérese: Video | Este es el balance del DIM en el primer ingreso al estadio Atanasio Girardot con la identificación facial

El duelo de este sábado, en el Romelio ante el Medellín será a las 8:20 de la noche, el cuadro Poderoso no podrá contar con Juan Fernando Quintero, que salió lesionado del duelo pasado ante Alianza.

El Poderoso ocupa la cuarta casilla con 19 puntos, igualado con Atlético Nacional; América es líder del torneo con 24 unidades, seguido de Millonarios con 20; mientras que Deportivo Cali es quinto con 18 puntos.

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Con 17 aparecen Bucaramanga y Tolima, mientras que Santa Fe es octavo con 16.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué se trata la broma del amigo secreto en el Junior de Barranquilla?
Consistió en incluir únicamente dos nombres en todos los papelitos del sorteo: el de Héctor Fabio Báez (gerente general del club) y el de Fuad Char (dueño y máximo accionista), por lo que a todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico les salió uno de estos dirigentes para darle regalo.
¿En qué posición de la tabla va el Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay?
El Junior ocupa el último lugar de la tabla de posiciones (puesto 20), con 6 puntos, resultado de una victoria, tres empates y cuatro derrotas.
¿Cuándo y a qué hora juega Junior vs. Independiente Medellín por la fecha 12?
El partido se disputa este sábado a las 8:20 p. m., 26 de septiembre, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.
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