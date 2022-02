Sin embargo, antes de que el juez determine los años de pena, deberá darle el visto bueno al preacuerdo que por ahora tiene de 26 a 28 años de prisión para Jhonier, y una suma de 200 salarios mínimos mensuales vigentes . Además, está el compromiso de no seguir delinquiendo y pedir perdón.

Élmer Montaña, apoderado de las víctimas (las tías de Mauricio y Jhonier), le contó a este diario que se iba a oponer al preacuerdo si no se incluía el delito de tortura, pues según él, lo que les pasó a Marleny –la mamá– y al estilista muestra perfectamente que Jhonier torturó a sus familiares en las seis horas en las que habría cometido tales crímenes.

Llegada la socialización, Montaña no cambió de postura y se opuso al preacuerdo, ya que este no relaciona tortura por ninguna parte. Según él, la Fiscalía le dijo que no encontró material probatorio que permita concluir que el hoy imputado torturó a su hermano y mamá.

Sin el delito, Montaña presentó una objeción al preacuerdo que hasta esa hora de la mañana hablaba de 25 a 26 años tras las rejas. Tras el reclamo de las víctimas, el ente acusador dijo que podrían incrementar la pena de 26 años y medio a 28.

No obstante, eso no le bastó a la defensa, por lo que dejó dicha observación como un precedente que revisará el juez al que le toque decidir la pena de Jhonier.