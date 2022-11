El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie, rompió su silencio tras conocerse que será parte de la delegación del Gobierno para las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En entrevista con EL COLOMBIANO, el presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal –quien es una de las líderes del Centro Democrático y de la oposición al presidente Gustavo Petro– detalló por qué aceptó la propuesta y cuál será su rol en esos diálogos que se reactivarán este martes en Caracas, Venezuela. Este se convierte en el segundo gran gesto de cercanía que se da ante entre Lafaurie y Petro, quienes antes se perfilaban como enemigos políticos.

El primero se dio hace apenas un mes, cuando el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos llegaron a un acuerdo para comprar alrededor de 3 millones de hectáreas de tierra necesarias para iniciar la Reforma Agraria y dar cumplimiento al punto número uno del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional. ¿No cree que su participación en esas mesas de negociación con el ELN es un poco opuesta a la oposición que está haciendo su esposa María Fernanda Cabal? “No, es que yo no he hecho oposición. Yo como dirigente gremial lo que he hecho es llegar a acuerdos con el Gobierno sobre los temas que ha tocado hablar. Y, si no es oposición, ¿desde qué punto actúa frente al Gobierno? “Este es un tema que me parece importante. Petro nunca engañó, lo he reiterado desde que firmamos el acuerdo (para la compra de tierras). Petro dijo que iba a hacer lo que iba a hacer y lo ha hecho. En democracia, Petro ganó. En consecuencia, creo que el sector ganadero firmó un acuerdo que le sirve al país y le sirve al Gobierno. Si Petro quiere cumplir el acuerdo con las Farc van a comprar las 3.000 hectáreas de tierra o las que el Gobierno considere necesarias. En ese sentido, yo no he hecho oposición. Yo firmé unos acuerdos con el Gobierno y en esos acuerdos voy a moverme”.

¿Había hablado en privado con el presidente Petro de esa posible participación en la mesa con el ELN” “No. Me tomó totalmente por sorpresa. Yo no sabía que él me iba a proponer eso”. ¿Y siente que aceptó y tomó esa decisión a la ligera?, ¿O sigue convencido de que debe participar? “No, para nada. Yo estaba en el Congreso ganadero y cuando Petro hizo la invitación de manera espontánea hubo una gente que aplaudió. Un respaldo casi absoluto con el que vi que la decisión era decir que sí”. ¿Los demás directivos de Fedegán apoyaron su decisión? “Mucho más que eso. Yo estoy en el Congreso Ganadero y allá se votó la decisión y se aprobó la decisión”.