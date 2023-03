“El cambio que prometió Petro era pura carreta, el derroche continúa”: Jota Pe Hernández

“En el pronunciamiento inicial de la Dirección del Senado se trató de desligar de cualquier relación con el denunciado, pero debe quedar claro que aunque no esté contratado directamente él desarrolla sus funciones en el Congreso y allí podía moverse libremente. Lo que sí me gustó fue que suspendieron de sus cargos tanto a él (Uribe) como a su hija (Valeria Uribe), presuntos victimario y cómplice. Además, los denunciantes van a ser reintegradas a sus trabajos, si ellos así lo quieren”.

¿Cree que el Pacto Histórico prefirió hacerle el quite a este caso porque se trató de alguien que estuvo en su campaña?

“El Pacto Histórico tiene más de 40 congresistas y solo unos tres o cuatro se pronunciaron, a los demás solo les importa el acoso cuando para hacer política. También llama la atención el silencio del presidente Gustavo Petro porque aunque todos los días madruga a tuitear y a atacar a quienes no piensan como él, no fue capaz de dedicar ni un minuto para referirse a este grave caso, aún sabiendo que el denunciado hizo parte de su campaña y que además tiene una serie de fotos que se tomó a su lado”.

¿Y tiene conocimiento de más casos de acoso en el Congreso?

“Sí. Esta semana tendré una reunión con otra persona que quiere denunciar a un congresista de la Cámara de Representantes. Si nos da las pruebas y si quiere denunciar, la respaldaremos y expondremos al presunto victimario”.

Senador hablemos de política. Algunos congresistas del Pacto suelen llamarlo a usted el ‘nuevo Manguito’, ¿qué les responde?

“Jonatan Tamayo, el excongresista al que ellos llaman ‘Manguito’, se hizo elegir en una coalición con la Colombia Humana y después prefirió estar cerca de los de derecha. En mi caso nunca hice campaña con el Pacto Histórico y ni en primera ni en segunda vuelta apoyé a Petro. No sé cómo pueden llamar ‘Manguito’ a alguien que nunca hizo campaña con ellos. Yo me hice elegir por la Alianza Verde y en ningún momento he cambiado mis principios. Soy incorruptible y así me voy a mantener”.

¿Entonces cree que es una estrategia para desacreditarlo?

“Sí. Lo que les duele a ellos es que no soy un arrodillado más. Cuando estamos votando en el Senado he escuchado a congresistas del Pacto Histórico preguntándole a Iván Cepeda o a Clara López cómo deben votar. Tanto que criticaron en el periodo anterior a Anatolio Hernández porque le dijeron cómo votar y resulta que ahora son ellos quienes preguntan cómo deben votar. Les molesta que yo no tenga jefe político. Yo voto como creo que le conviene el pueblo y lo que no me gusta lo refuto, no trago entero como ellos”.