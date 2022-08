Dijo el congresista que esos continuos simulacros de proyecto se debían a que para los parlamentarios todo se trató de un saludo a la bandera, de una falsa promesa y que una vez elegidos “no les importó traicionar la palabra” y, además, dijo que en esos 22 años “les importó un comino burlarse en la cara de quienes confiaron y los eligieron”. En sus palabras, hay cálculo, pues los paros de los últimos años han mostrado a un país cansado de quienes gobiernan olvidando lo que prometen, olvidando a los “nadie”.

El proyecto arrancó débil, pero Jota Pé se alió con W Radio y después de poner en el paredón a los que no habían firmado, logró la firma de 116 parlamentarios, ubicados así: 40 del Pacto Histórico, 28 de la Alianza Verde, 11 del Centro Democrático, 8 conservadores, 7 liberales, 6 de Comunes, 6 de Cambio Radical, 4 de La U, 2 de curules afro, 2 de curules de la paz, 1 de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, 1 de Colombia Justa Libres. Quizá se trata del primer proyecto que no se mueve por las vías políticas comunes –santas o no–, esta vez el pupitrazo fue mediático. Jota Pe llevó a los congresistas a su cancha y los arrinconó.

Las preocupaciones –y las publicaciones– de Jota Pe no quedaron ahí. Hace cinco días subió un nuevo video en Youtube titulado Devolví el iPhone Pro que me entregaron, en una oficina bastante moderna y, vestido de negro, dijo: “Hace unos días estando en esta administración de Senado, hablando un tema de esta oficina, me hicieron entrega muy amablemente de un teléfono de última generación; también me entregaron una sim card de datos ilimitados. Nosotros recibimos ese detalle y lo trajimos hasta esta oficina y grabamos este video que ustedes están viendo. Luego pedí una cita para hablar con la persona encargada de administración de Senado, que no es el presidente Roy Barreras, y muy respetuosamente manifesté que no era necesario que a los senadores les entregaran teléfonos teniendo un sueldo tan amplio: 35.300.000 de pesos. Podemos nosotros mismos pagarnos ese teléfono y ese plan de datos. En administración de Senado se comprometieron a que iban a estudiar la posibilidad de no entregar esos teléfonos (...) Yo creo que esto no debería seguir sucediendo, y aunque genere odios y de pronto enemistades, yo creo que cada senador tiene suficiente sueldo...”.

Hay enemistades, hay odios. Los congresistas están bastante incómodos. Incluso, María José Pizarro, Clara López e Isabel Cristina Zuleta en un primer momento dijeron que no estaban de acuerdo con anular la prima Santos y hasta aseguraron que había matoneo en redes. En el Senado se mira de reojo a Jota Pe, se le tilda de efectista, de oportunista; sin embargo, él está convencido de que tiene un talento superior: ve entre todos los temas, los que verdaderamente le interesan a la gente, al pueblo y él es, justamente, “el senador del pueblo”. Le dijo a Vicky Dávila –con tono profundo y reflexivo, casi a punto de llorar– que se hizo congresista por “el pueblo, por la gente”.