“Un bandido redomado”: Abelardo ordenó el traslado de carcel de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso Uribe

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la cárcel de Cómbita, Boyacá. “En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, dijo el jefe de Estado. “No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, agregó. En el video compartido por el presidente se ve a Monsalve encadenado de pies y manos, vestido con un uniforme beige y naranja como el que tenía alias Araña cuando fue extraditado a finales de la semana pasada.

Emergencia médica del testigo Juan Guillermo Monsalve y reacción de su defensa

Justo después del anuncio, se conoció que Monsalve habría tenido un percance médico, por lo que fue llevado a un centro hospitalario. “El testigo Juan Guillermo Monsalve fue sacado de emergencia de la cárcel Picota a un centro médico por un problema cardiovascular. Su situación es delicada”, dijo su abogado, Miguel Ángel del Río. El nombre de Monsalve ha sonado, principalmente, por el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Perfil de Juan Guillermo Monsalve y su papel en el juicio contra Álvaro Uribe

Monsalve tiene 48 años y está condenado a 44 años en prisión por el delito de secuestro extorsivo. Desde 2011 empezó a configurarse como uno de los testigos “clave” en el expediente que se construyó contra el presidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Durante el juicio al expresidente, Monsalve desfiló como testigo estrella de la Fiscalía, porque supuestamente vio como se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Hacienda Guacharacas, que era propiedad de Uribe y su hermano Santiago. Monsalve vivía en esa hacienda porque su papá era el mayordomo. Su presencia en el juicio es una de las grandes controversias de debate jurídico en el caso. La defensa del expresidente Uribe aseguró toda la investigación que no se podía probar que Monsalve hubiera sido un paramilitar porque no hay nada que lo acredite como tal. De hecho, no hay registros de su nombre ante Justicia y Paz, el proceso que desmovilizó a miles de personas de las AUC y otros grupos para estatales. Él mismo le afirmó a la Fiscalía que nunca conoció directamente al expresidente Uribe Vélez y que solo se topó con él en un evento de campaña política y en la inauguración de una cooperativa en el corregimiento de San José del Nus (San Roque, Antioquia). El preso también insistió en que en 2018 sostuvo algunas reuniones con Diego Cadena –entonces abogado de Uribe Vélez– y que en ellas habría sido presionado para favorecer, con su testimonio, al expresidente Uribe y perjudicar a Iván Cepeda, senador y víctima acreditada en este caso. Entre las prebendas que habrían ofrecido se evaluó la posibilidad de que el señalado paramilitar aterrizara en la Jurisdicción Especial de Paz, pero al no encontrar camino jurídico, le habrían ofrecido una posible revisión de sus sentencias. Bloque de preguntas frecuentes