En efecto, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró este jueves, en respuesta a las críticas de su par conservador Andrés Pastrana, que este último pareciera no manejar sus propios argumentos y que, por eso, decide repetir lo que dice otro exmandatario: Álvaro Uribe Vélez.

Ese mismo argumento sí lo ha dado Uribe, pero Santos reiteró su defensa indicando que sí reconoció el resultado y que, además, decidió reunirse con el comité del no para tomar medidas democráticas.

Esta frase se origina en un comentario de Pastrana ante la Comisión de la Verdad, instancia en la que aseguró que, tras el proceso de paz con las Farc, ganó el no en la votación del plebiscito y que, a su juicio, “Santos decidió desperdiciar la oportunidad histórica de lograr un consenso” desconociendo el resultado.

Antes esto, Santos precisó que “se perdió el plebiscito y lo primero que hice fue reconocer el resultado; mucha gente me dijo que no lo hiciera. Tuve presiones para que no reconociera la derrota, pero la Corte Constitucional, cuando aprobó el plebiscito, en forma expresa emitió un fallo en el que decía que si se perdía se debía renegociar el acuerdo”.

No obstante, esos acuerdos no se lograron y el choque aún hoy sigue vigente.