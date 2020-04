“Si Duque me necesita, ahí estaré”: Santos ante emergencia por covid-19

Según el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en América Latina falta liderazgo para evitar quedar en un limbo en medio de la crisis mundial por la pandemia de la covid-19. Aseguró que la economía se contraerá porque la coyuntura afecta la oferta y la demanda.

“En este tipo de crisis lo que sucede es que los países ricos comienzan a tomar las decisiones para que ellos salgan del lío, salgan de la crisis. Una vez comienzan a salir de la crisis se vuelcan hacia el resto del mundo para ver cómo ayudan, y ese resto del mundo son los países más pobres, pero los países de ingreso medio, como Colombia, como la mayoría de países Latinoamericanos: Chile, Perú, Brasil, México, quedan en una especie de limbo y ni tienen la capacidad de hacer lo que hacen los países ricos ni tienen la ayuda que van a recibir los países pobres”, dijo Santos en entrevista con La W Radio.

El Nobel de Paz explicó que fue esta la razón que motivó a varios expresidentes y personalidades a escribir una hoja de ruta para que América Latina enfrente esta crisis, teniendo en cuenta que a su juicio, el mundo está en una situación muy precaria debido a que hay grandes divisiones entre potencias mundiales como China Y Estados Unidos.

De esta manera, Santos indicó que América Latina ha brillado por su ausencia por falta de liderazgo y vocería en las instancias que están discutiendo qué hacer para enfrentar la crisis que ha producido la pandemia del Covid-19. Dijo que se necesita un plan para anticiparse a lo que vine con el objetivo de poder salir de este problema con el menor costo posible.

El expresidente colombiano llamó la atención en que se debe hacer un enfoque para las personas que dejaron de recibir sus ingresos, y en especial a para las familia que no tiene con qué comer o no van a tener con qué comer dentro de un tiempo.

“Me preocupa muchísimo la cantidad de gente que está oyendo anuncios de los Gobiernos. Oye que van a darles créditos, que van a darle garantías, subsidios, pero esos subsidios o garantías no les llegan y entonces eso comienza a generar no solamente un malestar social, sino que comienza a generar toda una bola de nieve económica negativa, que es la que tenemos que evitar a toda costa”, agregó el Nobel de Paz.

En el caso particular de Colombia, Santos aseguró que está dispuesto a colaborar con el presidente Iván Duque en lo que necesite y señaló que no es momento de consideraciones políticas. ”Si me necesita, ahí estaré”, dijo. También hizo un llamado a apoyar a las autoridades y acatar las disposiciones del mandatario colombiano.