Juez escuchó testimonio de Uribe Noguera en caso contra sus hermanos

Al menos 40 minutos duró la declaración de Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de la pequeña Yuliana Samboní, quien en la mañana de este miércoles relató de manera fragmentada lo que ocurrió aquel 4 de diciembre de 2016, cuando la menor perdió la vida.

El testimonio de Uribe Noguera fue solicitado por la defensa de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, quienes están inmersos en la investigación que adelanta la Fiscalía por este crimen, al parecer, por haber encubierto a su hermano. La declaración al arquitecto fue presentada por medio de videoconferencia desde la cárcel de máxima seguridad La Tramacua, ubicada en Valledupar.

“Cuando empiezo a tener memoria y conciencia de lo que está pasando miro mi celular y tengo cualquier cantidad de llamadas y mensajes, y creo que leo algunos y veo que me están buscando afanadamente. Minutos después de recibir tantas llamadas yo decido contestar el celular y es mi hermana Catalina y me dice que me está buscando el Gaula, que dónde estoy y yo le miento y le digo que estoy en la casa de una amiga. Ella me pregunta donde está mi carro y yo le digo que está en el Equus 66”, relata Uribe Noguera.

Dijo que sus hermanos lo buscaron en el edificio donde perdió la vida la menor, pero que por orden suya no permitió el paso de nadie al apartamento. “El citófono timbra, yo contesto y recuerdo que es el celador diciéndome que ella (Catalina) está abajo queriendo subir y yo le digo al vigilante que por favor no la deje subir y que cualquier persona que venga al apartamento le diga que yo no estoy ahí”.

Señaló que como sabía que lo que había hecho traería consecuencias, levantó el cuerpo y las pertenencias de la pequeña, al parecer, para no dejar rastro del crimen. “Al yo presentir que en cualquier momento iban a llegar al apartamento mis hermanos, yo alzo el cuerpo de Yuliana, antes o después no recuerdo el orden, cojo la ropa y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento, después no recuerdo lo que hice, pero me salgo al balcón del segundo cuarto del apartamento”.

Dijo que además de esconder las pertenencias de la menor, también quiere encubrir el aceite que utilizó en la muerte de la menor. “Veo que el piso está muy engrasado con aceite, cojo un trapo de la cocina y trato de limpiar lo que más puedo, pero había demasiado entonces obviamente quedó rastro de eso”.

Añadió que horas más tarde cambió las versiones que les entregó a sus hermanos. “Ya después cambio la versión y dije que la niña se había bajado en unos puentes que hay en la 65 con circunvalar, él (Francisco) me decía que ojalá esa niña apareciera, que rogara para que la niña apareciera y después volví a cambiar la versión y le dije que se había tirado, entonces él me decía: ¿se bajó o se tiró?”

El testimonio del confeso asesino está en el marco del juicio que se surte en contra de los hermanos Uribe Noguera y hace parte de las pruebas que solicitó la defensa. En mayo pasado, también en audiencia pública, la Fiscalía reveló un video nuevo en el que se evidencia la posible participación de los hermanos como cómplices en el homicidio de la pequeña.

En ese entonces, el delegado del ente investigador aseguró que además de alterar la escena del crimen, los hermanos Uribe Noguera estuvieron en el edificio Equus 66, incluso cuando ya se conocía la denuncia de desaparición de la pequeña.

El material fílmico que también fue revelado en medio del juicio que se adelanta a los hermanos deja en evidencia el ingreso de Catalina y Francisco a la edificación.

De acuerdo con la Fiscalía, el ingreso de Catalina ocurrió supuestamente a las 3:32 de la tarde. Pasan 10 minutos y su hermano Francisco también llega al lugar e ingresa por la recepción.

Veinte minutos más tarde, en una cámara externa del edificio, exactamente en la terraza, se ve a Francisco tratando de trepar por uno de los muros para poder ingresar al apartamento 603 que fue donde ocurrió el crimen de la menor.

Según la Fiscalía, transcurren unos 40 minutos más cuando a las 5:27 de la tarde salen del edificio Francisco, Catalina y Rafael Uribe Noguera. Posterior a ello, el delegado de la Fiscalía aseguró que Rafael habría sido llevado al centro asistencial donde fue atendido y posteriormente capturado por el crimen de la pequeña.

Los hechos

La historia ocurrió el 4 de diciembre de 2016, cuando la pequeña fue raptada por Rafael en una camioneta, en hechos que sucedieron frente a su casa en el barrio Bosque Calderón (Chapinero). En varios vídeos quedó registrado el automóvil en el que fue secuestrada la menor y el trayecto recorrido por Uribe Noguera hasta llegar al edificio en el que asesinó a la niña.

Horas después, la Policía encontró el cuerpo de la pequeña en el edificio Equus 66, en un apartamento a nombre del arquitecto Uribe Noguera, en el barrio Nueva Granada. Sin embargo, el hombre no fue encontrado allí, dado que estaba recluido en la Clínica Navarra.

Según la Fiscalía, Rafael Uribe Noguera habría consumido una alta cantidad de drogas y alcohol, al parecer, tras cometer el asesinato y con el fin de ser internado en un centro clínico, para no ser llevado ante las autoridades.

Entre las más de 100 pruebas que fueron expuestas en el juicio contra el arquitecto, se encuentra un análisis adelantado por Medicina Legal en el que quedó constatado que Rafael Uribe Noguera sí abusó sexualmente de la menor, conclusión que fue obtenida luego de que un juez de Bogotá ordenará a Uribe entregar muestras biológicas a las autoridades.

En el lugar de los hechos, las autoridades también establecieron que el cuerpo de la menor fue bañado y rociado con lo que se ha dicho era aceite de cocina.