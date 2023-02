La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la suspensión que habían impartido contra la juez Heidi Vivian Polanía Franco porque fumó y apareció con poca ropa en medio de una de sus audiencias.

“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, señaló la Comisión

Lea más: Suspendieron a la jueza Vivian Polanía por aparecer semidesnuda y fumando en audiencia

La polémica juez había sido notificada de la suspensión en noviembre del año pasado por la Comisión Nacional de Disciplina de Norte de Santander y Arauca. La togada estaba en medio de una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento cuando cometió la cuestionada conducta.

Mientras las partes impartían los argumentos para revocar la medida de aseguramiento contra uno de los procesados por el atentado de uno de los imputados de atentar contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, la juez encendió su cámara y se le vio semidesnuda mientras se fumaba un cigarro.

Entérese: Procuraduría interpuso queja disciplinaria contra jueza que apareció semidesnuda en audiencia

La Comisión calificó la imagen como “deprorable” y tomó la determinación de suspenderla por tres meses en esa primera instancia. Además, la Procuraduría interpuso una queja disciplinaria contra la funcionaria que, además, es deportista de crossfit.

En la reciente decisión, del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, se le ordenó a la Secretaría de la Comisión que comunique la revocatoria a las partes interesadas para que entre en vigencia el cumplimiento de la misma y aclaró que contra su decisión no procede ningún recurso.

“Tantos años en la judicatura. Tanto trabajo, tanto amor. Justicia”, fue la celebración de la jueza en sus redes sociales cuando conoció la decisión.