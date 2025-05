Uribe declara hoy en el juicio por soborno; la defensa anticipó detalles de su estrategia

El expresidente Álvaro Uribe tiene lista su artillería jurídica en el juicio que enfrenta por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Esta será su única oportunidad para demostrar que no recurrió a una estrategia ilegal ni manipuló testimonios falsos surgidos en cárceles del país.

“El balance no puede ser sino positivo, altamente positivo desde la perspectiva de la defensa. Lo que hemos visto es que la Fiscalía, como tenía que ser, fracasó rotundamente en probar su teoría del caso”.

“Cuando se inició este juicio, la Fiscalía prometió que iba a probar que Álvaro Uribe Vélez determinó de manera directa a varias personas, especialmente a Diego Javier Cadena Ramírez, para la comisión de los delitos de falso testimonio. Sin embargo, en ningún momento de los 37 testigos que finalmente declararon para la Fiscalía y en ninguna de las evidencias ahí mostradas, aparece una sola que señal de que Álvaro Uribe Vélez hubiese dicho a alguien que faltara a la verdad, o que la callara total o parcialmente, o que no concurriera ante la justicia, ni mucho menos que lo hiciese bajo una promesa de dinero o bajo cualquier tipo de dádiva o beneficio”.

“Lo que aquí se vio fue como hubo ofrecimientos y como testigos múltiples señalaron que era Iván Cepeda quien hacía esos ofrecimientos a los testigos para que señalaran a los hermanos Uribe Vélez, Álvaro y Santiago. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, esta etapa inicial de las pruebas de la Fiscalía no pudo ser más positiva porque quedó claro que no había ninguna prueba que señalase Álvaro Uribe Vélez de cometer ningún delito y en ese sentido fracasó rotundamente”.

“Ese abogado (Cadena) se ofreció a apoyar a Álvaro Uribe en la consecución de informaciones que recibía, verificar los datos que recibía y, en algunos casos, incluso averiguar si había datos adicionales o complementarios. Nunca Álvaro Uribe le pidió que hiciera algo indebido. A su turno, el abogado Diego Cadena realizó una serie de conductas que no le informó a Álvaro Uribe Vélez. Ya se habrá visto que él nunca le informó que le había dado un solo centavo a ningún testigo, pero este hecho de que no le haya informado —que, por supuesto, coloca en un plano totalmente ajeno a los niveles de la conducta de Diego Cadena— no significa que Diego Cadena haya hecho algo indebido desde el punto de vista jurídico penal”.