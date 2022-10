El pasado 10 de octubre, la juez 59 penal del circuito de Bogotá le negó a Abudinen la acreditación como víctima del caso del contrato con Centros Poblados debido a que no demostró haber sido afectada por el escándalo de corrupción.

Sin embargo, la exminTIC ha sido enfática en señalar que todo lo que ocurrió alrededor de este contrato impactó su vida personal, laboral y económica; aunque no espera una compensación monetaria al solicitar la acreditación de víctima.

“Mi carrera profesional y mi persona se han visto truncadas, tengo que ir al psicólogo, no tengo oportunidades laborales e inclusive las redes sociales no paran de presionar frente a un hecho que jamás he cometido”, dijo Abudinen durante esa audiencia, que era la de acusación contra Juan José Laverde y Ottoman Lascarro Torres.