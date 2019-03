La EPS Medimás, bajo la lupa por presuntos hechos de corrupción

De acuerdo con el procurador, tras una serie de investigaciones, se pudo establecer que, presuntamente, tres serían las acciones irregulares cometidas por la EPS por las que el delegado solicita que se “ejerzan las funciones necesarias como entes de control para garantizar que los dineros destinados a la prestación del servicio de salud no se utilicen para fines distintos o particulares”.

Tras conocer el oficio, este diario se comunicó con el superintendente Aristizábal para encontrar una respuesta, pero no respondió. No obstante, desde la oficina de comunicaciones de la Supersalud señalaron que se debe respetar el debido proceso, por lo que, por ahora, no habrá un pronunciamiento de la entidad.

Por su parte, desde la oficina de comunicaciones de Medimás señalaron que estaban “puliendo” el comunicado para dar conocer sus argumentos frente a lo expuesto por la Procuraduría. No obstante, las respuestas no llegaron. “Definitivamente hoy –ayer– no se logró. Apenas lo tengamos mañana –hoy– compartimos el comunicado”, indicaron a las 5:07 p.m. de ayer.

Para entender un poco más lo que pasa, el economista y abogado José Roberto Acosta, quien ha hecho veeduría desde antes del negocio de Medimás y Cafesalud manifestó que “está probado como están utilizando recursos de la UPC para el pago del negocio de compraventa de Cafesalud, algo que hemos denunciado desde hace dos años, es decir, se está haciendo con los recursos públicos”.

Además, agrega que está sucediendo una situación similar a la integración vertical con la que funcionaba la extinta Saludcoop, en la que la EPS recibía el dinero y armaba una red de atención con sus IPS; no obstante, el negocio cambió. “Ahora las IPS son las que controlan la EPS”, agrega Acosta.