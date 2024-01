Los motivos no sobran. Por ejemplo, solo entre el lunes y martes de la semana pasada, Santa Marta registró seis homicidios; y desde el miércoles, día del inicio del cese de “acciones militares”, no se registra ni un solo homicidio, según señaló la consejera de paz de la alcaldía, Jennifer del Toro.

Miguel Puerto, de la oficina del Alto Comisionado, le dijo a EL COLOMBIANO que la conducción de los procesos de paz están, por mandato, bajo el liderazgo del Comisionado y que aunque les parece bien la iniciativa del grupo, esta no estaba dentro de la agenda y son reuniones que hay que hacer de manera coordinada.

“Remití un oficio a la Oficina del Alto Comisionado y establecí comunicación telefónica en cuatro ocasiones para solicitar orientaciones y protocolos para la participación de la administración distrital en este proceso, pero no hubo ninguna respuesta, ni ningún mensaje con orientaciones”, explicó del Toro.

La consejera del Toro dijo que aunque entiende que se trata de una competencia exclusiva del Gobierno, a través del Alto Comisionado, lamentó que no hubiese sido atendida la convocatoria de “buena voluntad” del grupo armado y el llamado que ella misma hizo desde la alcaldía.

“La imposibilidad del levantamiento de las órdenes de captura para los voceros del grupo por parte de la Fiscalía. Además, la Corte Constitucional estaba revisando la ley de paz total, entonces no sabíamos cómo proceder para avanzar en una posible mesa. Eso no quiere decir que el Alto Comisionado no esté interesado, pero estamos tratando de encontrar el mecanismo para hacerlo”, agregó Puerto.

En ese momento, la Fiscalía señaló que el levantamiento de las órdenes era inviable porque las personas que cobijaría hacen parte de Grupos Armados Organizados (GAO) que no tienen carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y que “las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Acsn y al Clan del Golfo”.

Lerber Dimas, de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra, fue uno de los líderes que llegó hasta Guachaca y dijo que a pesar de que el Gobierno no respondió al llamado, diferentes líderes y campesinos sostuvieron una conversación.

La inquietud que quedó en el ambiente, según Dimas, fue que el Gobierno debió haber enviado un representante o un mensaje de respuesta de por qué no podían ir.

“Entendemos su posición, son ellos como Gobierno quienes tienen la facultad para convocar, pero hay un clamor de la gente por la pacificación de la Sierra, porque las Acsn tienen una gobernanza criminal evidente”, agregó Dimas.