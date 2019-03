La Minga suspende diálogos con el Gobierno

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció la noche de este domingo, a través de su cuenta en Twitter, que suspendía el diálogo con el Gobierno Nacional, en La Delfina, en la vía Buenaventura.

En el anuncio declaran que no hay garantías de no estigmatización, señalamientos o judicialización de los integrantes de la Minga indígena, que reclaman el cumplimiento de una serie de compromisos que han tenido los gobiernos pasados y no han sido atendidos, entre ellos 40.000 hectáreas de tierra que prometió la Administración del expresidente Juan Manuel Santos, de los cuales solo cumplió con 1.400.

En un segundo trino, la Onic señala que ante las últimas declaraciones del presidente Iván Duque y del Ministro de Defensa “quienes se niegan a reconocer la protesta social como un derecho inalienable de los pueblos, la minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio”.

Por ahora, Duque mantiene su delegación y se ofreció como garante de los compromisos que se alcancen, sus delegados esperaron a sus interlocutores, pero no llegaron.