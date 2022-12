De hecho, Osuna también atizó la controversia al anunciar que al menos 20 detenidos de la Primera Línea serán los primeros en ser excarcelados y nombrados como gestores de paz antes de concluir el año. La declaración estuvo acompañada por un mensaje que sonó a desafío: que la libertad de algunos de los 171 presos de la Primera Línea la decide el Presidente y no los jueces, en contravía de lo dicho por autoridades como el fiscal Francisco Barbosa.

Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el presidente no tiene ninguna facultad en la Constitución para decidir la libertad de presos. “Estas personas están detenidas por orden de un juez y solamente se puede revertir con la orden de un juez”, sostuvo.

“Es como cuando el Presidente nombra a un ministro, no solicita opinión de nadie al ser su decisión”, manifestó el ministro, queriendo calmar las aguas al precisar que en ese primer grupo de beneficiarios no aparece alias 19 –uno de los líderes visibles de la Primera Línea y quien hace poco fue sentenciado por tortura a 14 años de cárcel–, ni ningún otro condenado por hechos ocurridos durante las protestas de 2021.

La idea de otorgarles el estatus de gestores de paz a jóvenes y ofrecerles un sueldo por su labor para evitar que caigan en manos de estructuras criminales hace parte del gran anhelo del presidente por lograr la paz urbana. Como lo reveló EL COLOMBIANO en septiembre pasado, desde antes de que fuera elegido presidente, emisarios de Petro se pusieron en contacto con bandas delincuenciales para vincularlas a su política de paz total con un objetivo claro: no solo ponerle un alto a las muertes, sino evitar que los jóvenes sigan haciendo las veces de carne de cañón.

En el caso de Medellín, los diálogos incluyeron bandas como La Oficina, La Terraza, El Mesa, Los Chatas o Los Triana, quienes acordaron una tregua indefinida como muestra de su intención de paz. Sin embargo, en ese entonces, no se contemplaba la idea de incluir en el paquete de gestores de paz a miembros de la Primera Línea. De allí la controversia.

Consultado por este diario, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, contestó que no se tiene contemplado aún el pago a los miembros de la Primera Línea: “No es un tema que tenga yo, pero no he escuchado eso”.