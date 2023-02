Otro de los puntos que señala el texto es que esa sala de la Corte podría “conocer de casos bajo trámite de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, juez natural del presidente de la República, el fiscal general de la Nación y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.

El proyecto ya tiene la oposición del fiscal general, Francisco Barbosa, quien expresó que “aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para traer una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Por otro parte, la Corporación Excelencia en la Justicia manifestó que “se opone a cualquier reforma que atente contra la autonomía y la independencia judicial, principios que se verían perjudicados con la implementación de esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que lo propuesto implica una clara sustitución de nuestra Constitución Política”.